أصالة تتألق في أزياء نيكولا جبران

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2020 07:39 مساءً - أحيت الفنانة أصالة نصري العديد من الحفلات ولعلّ أبرزها كانت خلال موسم الرياض الذي نُظّم مؤخراً من قِبَل الهيئة العامة للترفيه، وتألقت خلالها بالعديد من الإطلالات المميزة الأنيقة التي اعتمدت في تصاميمها على المصمم العالمي نيكولا جبران، وفي ختام الموسم جمعنا لكِ عزيزتي أبرز إطلالاتها التي يمكنك أن تستوحي منها أفكارًا لإطلالاتك.



تألقت أصالة في "ليلة عباديات" بفستان أنيق محتشم جمع بين اللونين الذهبي والأزرق، وصُمم الفستان بأكمام طويلة وحزامٍ عريض للخصر ووشاح بلون وقماش الفستان نفسه، وتجملت بمكياج هادئ يناسب إطلالتها، وصففت شعرها خبيرة الشعر "جيسي" بطريقةٍ بسيطة ومموجة.

أصالة في "ليلة عباديات"

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كما ظهرت بإطلالة مذهلة ومتكاملة من خلال إحيائها "ليلة عبد الرحمن بن مساعد"، وكانت عبارة عن فستان أنيق مصمم بقماش منسدل وطويل يكسوه اللون العنابي، و‬جمَّل خصرها حزامٌ لامعٌ، وجاءت أكمام الفستان الشفافة على شكل كاب، وزُين الفستان من الأعلى بفصوصٍ ناعمة ولامعة أضافت ‬للفستان المزيد من الأناقة والفخامة، واهتمت بمكياجها الأنثوي خبيرة التجميل الشهيرة حنان نجادة، حيث جمَّلت شفتيها ووجنتيها باللون الزهري، ووضعت لجمال عينيها رسمة السموكي، حيث جمعت إحدى درجات اللون الزهري المميزة والأسود لتظهر بشكلٍ ناعم أنيق، وسرَّحت شعرها بطريقة ناعمة ومميزة اتسمت بالغرة الجانبية المرتفعة بعض الشيء والخصلات الملفوفة نحو الخارج.‬

خلال إحيائها "ليلة عبد الرحمن بن مساعد"



فيما تجملت في "ليلة سهم" بفستان أبيض طويل محتشم تميز بتصميمه الشبيه بالقفطان المزين بفصوص لؤلؤية وحزام مميز، واهتمت بمكياجها خبيرة التجميل حنين التي وضعت لجمال عينيها اللون البني وزينت شفتيها بقلم الروج الأحمر، واعتمدت لإطلالتها تسريحة الشعر المرفوع.

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في "ليلة سهم"

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بينما اختارت في إحدى حفلاتها بالبوليفارد فستانًا لبنيًّا مزينًا بنقوش بيضاء وفضية متنوعة، وموصولًا بقماش يخفي ذراعيها، وأكملت إطلالتها بمجوهرات مكونة من أقراط ضخمة وأساور، واعتمدت تسريحة الشعر القصير باللون البرغندي مع الخصلات العشوائية المموجة والمزينة بشكل مبعثر مشدود للخلف، وأكملت خبيرة التجميل حنين إطلالتها بمكياج وردي مزين برسمة داكنة للعين.

في إحدى حفلاتها بالبوليفارد



وفي سمرات "موسم الرياض" أطلت بفستان بنفسجي أنيق يناسب الأجواء المناخية للعاصمة، وجاء تصميمه بشكل ناعم وطويل، وزُين بمعطف طويل مزين بنقوش بنفسجية، وتزينت بإكسسوارات ضخمة مميزة، أضفت على إطلالتها المزيد من الأناقة، واعتمدت لجمال الإطلالة الشعر المموج، واهتمت بمكياجها خبيرة التجميل نورة بو عوض، وكان بتدرجات اللون الزهري المميزة.

في سمرات "موسم الرياض"

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