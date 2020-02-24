اعتمري أجمل القبّعات هذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2020 07:39 مساءً - تعتبر القبّعة من الإكسسوارات الأساسية خلال فصل الشتاء خاصة عندما تجمع بين عنصر الأناقة والدفء في تصميمها. وخلال عروض خريف وشتاء 2019-2020 لفتت نظرنا مجموعات القبّعات التي تفنّن المصمّمون في ابتكارها فجاءت تحاكي أذواق السيدات المترفات واللواتي يبحثن في الوقت نفسه عن إطلالة شبابية وعصرية.

لوحة ألوان غنيّة وأقمشة فاخرة دخلت في تصميم القبّعات لتزيدها جمالاً، يمكنك أن تختاري التصميم واللون اللذين يناسبان إطلالتك وأزياءك، ولا تتردّدي أبداً في إدخال هذا الإكسسوار إلى خزانتك الشتوية لتواكبي أبرز صيحات الموضة وتلفتي الأنظار إلى أناقتك.

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Cute Beanies القبعات الصوفية

القبّعات الصوفية

القبّعات الصوفية مصمّمة من أجل تغطية الرأس وحمايته من البرد، وهي عادة ما تأتي بتصاميم غير مميّزة. لكنّها هذا الموسم أتت بتصاميم أنيقة، في حين زيّن بعضها ببروشات مرصّعة، وتمّت حياكة البعض الآخر من صوف ناعم، لتصبح أحد متطلبّات الموضة. اختاري القبّعة التي تأتي مسترخية على الرأس لطلّة بوهيمية محبّبة، كما بإمكانك أن تزيّني القبّعة ببروشات أو زهور، وتستمتعي بطلّة ساحرة هذا الشتاء.

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Fedoras قبعات الفيدورا

قبّعات الفيدورا



قبّعات الفيدورا حصلت على سمعة سيّئة في السنوات الأخيرة، بسبب عدم قدرة النساء على تنسيقها مع إطلالات تليق بها. وهذا الموسم حاول المصمّمون إعادة الاعتبار لها ووضعها في أطرها الصحيحة، لتمنح المرأة الطلّة الأنيقة التي تبحث عنها. تُبرز قبّعات الفيدورا جمال البدلات الذكورية الخطوط بشدّة، فلتكنْ رفيقتك عند اعتماد مثل هذه الإطلالات.

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Bucket Hats قبعات الدلو

قبعات الدلو



شاهدنا صيحة قبعات الدلو في مواسم سابقة إلا أنها جاءت أكثر نضجاً وصلابة في مجموعات خريف وشتاء 2019-2020. قدّم المصمّمون قبعات الدلو بتصميم مرن من الجلد أو بأقمشة مطبوعة تناسب الإطلالات الكاجوال، كما رأينا بعضاً منها مزخرف بطريقة مبتكرة وفريدة.

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قبّعة غاتسبي Gatsby Hats

قبّعة غاتسبي



والمعروفة أيضاً بقبّعات بائعي الصحفي Newsboy Cap هي قبّعة بتصميم أقرب إلى التصاميم الذكورية ولكننا رأيناها تزيّن رؤوس العارضات اللواتي اعتمرنها مع أزياء شتوية كلاسيكية وعصرية. نُسّقت القبّعات مع البدلات بأسلوب مستوحى من موضة سبعينيات القرن الماضي، كما أُرفِقت بإطلالات أنثوية مع الفساتين والتنانير المزيّنة بمنحنيات لافتة فأحدث تناقضاً جذاباً.

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Berets قبّعة البيريه

قبّعة البيريه



تعكس قبّعات البيريه أناقة السيدة الفرنسية بامتياز. جاءت لتزيّن مجموعات خريف وشتاء 2019-2020 بلمسات الراقية، وبأنسجتها الصلبة من الجلد والمخمل. بعض التصاميم جاءت واسعة تغطي جزءاً من الوجه، فيما بعضها الآخر جاءت ملائماً لحجم الرأس مع تطريزات وزخرفات زادت من غنى هذا الإكسسوار.

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