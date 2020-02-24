فخامة الأزرق على طريقة ملكة إسبانيا الراقية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2020 07:39 مساءً - الأزرق عبر الزمن يعتبر من أجمل الألوان ومن أكثرها فخامة، وقد ارتبط عبر التاريخ بأزياء الملوك والأمراء، وها هي ملكة إسبانيا ليتيسيا Queen Letizia تعتمد اللون الأزرق بأسلوب فخم ورائع في أجمل إطلالاتها التي اختارتها في مناسبات مختلفة، وتألقت بها على طريقتها التي جمعت بين الأنوثة والعصرية، وقد جمعنا بالصور اليوم أجمل هذه الإطلالات في درجات الأزرق المتنوعة، وإليك بعض الأمثلة.



الملكة ليتيسيا في فستان من المخمل الأزرق:

فستان مخمل باللون الأزرق تألقت به الملكة ليتيسيا



في أحدث إطلالاتها في مناسبة رسمية رافقت بها زوجها تألقت الملكة ليتيسيا Queen Letizia في فستان باللون الأزرق مصنوع من قماش المخمل، كانت قد ارتدته منذ فترة أيضاً، قصته ناعمة وضيقة، محدد الخصر بحزام ومزين من الأمام بأزرار من الكريستال، وقد زيّنت إطلالتها به بأقراط ناعمة مرصعة بحجر أزرق أيضاً.

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لوك جمع بين الأناقة والعصرية في فستان ماكسي أزرق:

فستان ماكسي أنيق باللون الأزرق اختارته الملكة ليتيسيا



منذ مدة قريبة رصدنا للملكة ليتيسيا Queen Letizia إطلالة رائعة جمعت فيها بين الفخامة والعصرية؛ حيث إنها اختارت فستاناً ماكسي باللون الأزرق الأقرب للنيلي، بقصة البليزر المواكبة للموضة، مزيناً عند الخصر بزر على شكل وردة، وله فتحة جانبية، وقد نسقت معه حذاء بكعب عال وأقراط ألماسية ناعمة.

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فستان أوف شولدرز أزرق تألقت به الملكة ليتيسيا:

فستان أزرق اوف شولدرز اختارته الملكة ليتيسيا



إحدى أجمل إطلالات الملكة ليتيسيا Queen Letizia على الإطلاق في هذا الفستان الميدي باللون الأزرق، حيث إن قصة الفستان الأوف شولدرز مع الوردة التي زينت منطقة الصدر أوحت بالكثير من الأنوثة والأناقة في آن معاً، وكانت قد نسقت معه حذاءً بكعب عال وحقيبة كلاتش من اللون نفسه.

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إطلالة ملكية في فستان كتف واحد أزرق:

الملكة ليتيسيا في اطلالة راقية في فستان أزرق كتف واحد



إطلالة راقية رصدناها للملكة ليتيسيا Queen Letizia في إحدى المناسبات الرسمية، وقد تألقت بها في فستان سهرة ناعم باللون الأزرق بقصة الكتف الواحدة، ناسبها وناسب قوامها الممشوق وقد زينته بمجوهراتها الألماسية والتاج الملكي الفاخر.





الأزرق من الألوان الملكية الأكثر فخامة شاهدي بالصور كيف اعتمدته ونسقته الملكة ليتيسيا Queen Letizia في مناسبات مختلفة واستوحي بعض الأفكار الراقية.

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