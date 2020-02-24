كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2020 07:39 مساءً - الكادريغان من القطع العملية في خزانة أي صبيّة، هو الحل الأمثل لاطلالة سريعة ومحتشمة، مناسب ليوم تستيقظين فيه متأخرة وتحتاجين لاطلالة سريعة، أو توقيت مزاجكِ لا يستطيع التفكير فيما سوف ترتدينه اليوم، ولكي تواجهي هذه الأيام بكل بساطة، اخترنا لكِ اليوم طرق تنسيق الكارديغان مع الحجاب لاطلالة عملية وسريعة.



الكارديغان مع الأكمام المنفوخة من وحي لينا أسعد

الكارديغان مع الأكمام المنفوخة من وحي لينا أسعد





أعجبنا هذا الموديل للكارديغان الصوف الذي اختارته لينا أسعد، مع ألوان النود بالطبع التي لا تستغني عنها عنها، نسقته مع الجينز عالي الخصر، وبوت الساق وتوب باللون الأبيض، مناسب لاطلالتكِ بالجامعة مثلًا، أو مشوار سريع لن تتخلي فيه عن أناقتكِ.

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الكارديغان القصير من الفاشينيستا جسيرة

الكارديغان القصير من الفاشينيستا جسيرة





بينما هذا التصميم للكارديغان القصير من الممكن أن تعتمديه مع الجينز عالي الخصر الواسع، مع التيشرت القصير لاطلالة ربيعية، وقد اعتمدته جسيرة مع الجينز عالي الخصر، والتوب الأبيض، وحجاب بنفس لون الكارديغان.

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الكادريغان الأبيض الطويل من سهى مات

الكادريغان الأبيض الطويل من سهى مات





أما سهى مات فقد اختارت الكارديغان الطويل باللون الأبيض، وهو من الألوان التي ننصحكِ باعتمادها مع الكارديغان، نسّقته بطريقة كلاسيكية مع البنطلون الأسود القماشي، وتوب أبيض، لاطلالة تناسب الربيع القادم، وأكملت اللوك بحذاء الميول الأنيق.

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الكارديغان بألوان عصرية من سارة زاي

الكارديغان بألوان عصرية من سارة زاي





سارة زاي اعتمدت على الكارديغان الصوف باللون الأصفر اليقطيني، مناسب جدًا للكثير من اطلالاتكِ بموسم الشتاء، ارتدته مع توب أبيض واسع، وبنطلون جلد عالي الخصر بموديل واسع أيضًا.

وهذه الطريقة بالتنسيق عادًة ما تناسب الصبايا النحيفات فقط، لا ننصح بها المملتئات، لأن اعتماد أكثر من قطعة بموديل واسعة تجعلكِ تبدين بحجم أكبر.

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