عبايات بيضاء موضة 2020 لإطلالة الربيع وأسرار تنسيقها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2020 07:39 مساءً - سجلت العبايات البيضاء حضورًا متميزًا ضمن المجموعات الجديدة التي كشفت عنها أشهر الأسماء في قطاع تصميم العبايات ما يجعلها من أبرز صيحات 2020 التي تنافس وبقوة العباية السوداء الكلاسيكية.

ندعوك إلى مشاهدة مختاراتنا التي جمعناها لكِ من المجموعات الجديدة لتكوني السباقة في التعرف إلى أحدث الموديلات ونخبرك بأفكار مميزة لتنسيقها.

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عبايات بيضاء بقصات ناعمة لإطلالات النهار

عبايه بيضاء من توقيع Clue



برع أشهر المصممون في تصميم تشكيلة رائعة من العبايات البيضاء المميزة بالقصات الناعمة التي تجمل القامة، جربي تنسيق الموديلات الموقعة من ماركة Clue و Daj مع توب أبيض وبنطال جينز فاتح لإطلالة شبابية تناسب النهار، أما إذا كنت ترغبين في إطلالة أنثوية ننصحك بتنسيقها مع فساتين طويلة بإحدى نغمات الباستيل الحالمة.

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عبايات بيضاء مطرزة لإطلالات السهرة

عبايه بيضاء مطرزة من Hania collection



ضمت مجموعات أسماء شهيرة مثل هانية البريكان Hania collection وأناتومي Anatomi عبايات بيضاء محبوكة بالتطريز الناعم، نسقيها إما مع فساتين بيضاء فضفاضة من دون تطريز أو مع فساتين بإحدى الدرجات اللونية المتوفرة في تطريز العباية على أن تكون الاكسسوارات من اللون نفسه.

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عبايات بيضاء بموديل المعطف لإطلالة شبابية

عبايه بيضاء بموديل المعطف من Anatomi

لسنا في حاجة إلى التأكيد على أن العبايات المصممة بوحي من ستايل المعطف هى واحدة من الصيحات التي حظيت برواج كبير هذا العام، يؤمن لكِ هذا التصميم إطلالة كاجوال عصرية يمكن تحويلها بكل سهولة إلى قطعة رسمية من خلال تنسيقها مع قميص وبنطال واسع عالي الخصر وحذاء Pointy بكعب عالي، طالعي الموديلات التي رصدناها لدى أناتومي Anatomi وموزان Mauzan.

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عبايات بيضاء بأكمام الجرس لإطلالة عصرية

عباءة بيضاء من تصميم SH Studios

كانت العبايات المصممة بأكمام الجرس Bell Sleeves abayas من أبرز إتجاهات 2020، قدمت ماركة أدور بوتيك Adore boutique تصميم مميز بقصة واسعة يناسب كافة أشكال القامات، ومن الأورغانزا قدمت ماركة SH Studios عباية فخمة تناسب إطلالات النهار والمساء.



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