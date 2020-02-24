مصممة المجوهرات نوال الزهراني: أتمنى أن ترتدي تصاميمي الملكة إليزابيث

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2020 07:39 مساءً - نوال الزهراني مصممة سعودية شابة ومثابرة، لديها طموح تسعى لتحقيقه في عالم المجوهرات، وتتمنى أن تساهم في تنمية البلد والمجتمع، وهي أول مصممة عربية سعودية تدمج المورانو مع الذهب.



التقينا بها؛ لتحدثنا عن مسيرتها، والصعوبات التي واجهتها، وتفاصيل علامتها التجارية.



• أخبرينا قليلاً عن بدايات مسيرتك، كيف خضتِ هذا المجال؟

بداياتي كانت عام 2014، حيث بدأت التجارة في الإكسسوارات، وكانت الفكرة جديدة على السوق السعودي، عندما اخترتُ زجاج المورانو الإيطالي الشهير، حتى ترتديه المرأة السعودية والعربية، فقد أحببت فكرة المورانو التي تُشعِر المرأة بالأنوثة والفن في آنٍ واحد.

وعندما كنت في فينيسيا، بلد الفن والموضة، انطلقت جميع أفكاري وطموحي، وطورتُ المنتج، وفي عام 2017 دمجت المورانو مع الذهب، وهنا وجدت إعجاباً من الجميع بهذه الفكرة المميزة، وأنا أول مصممة عربية سعودية دمجت المورانو مع الذهب، وبعد ذلك لم تتوقف الأفكار، بل بالعكس انهمرت عليَّ كالنهر الجاري، وصممت الألماس والصدف، وأضفت الأحجار الكريمة إلى تصاميم علامتي.



• ما البصمة التي تحاولين إبرازها من خلال تصاميمك؟

البصمة هي ما تشغل فكري دائماً وأسعى لها؛ وهي إبراز التصاميم المميزة والفريدة من نوعها، التي تزيد المرأة أنوثة.



• هل كان لعائلتك دورٌ في نجاحك، وهل قدمت لكِ الدعم الذي تحتاجينه؟

نعم، فكان الداعمُ لي في مسيرتي، بعد الله سبحانه وتعالى، زوجي والوالديْن وإخوتي وأبنائي.

من تصاميم مصممة المجوهرات نوال الزهراني

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• صفي شعورك عند تصميم أول قطعة لكِ، وماذا كانت؟

كانت فرحة لا توصف، وكأنني استقبلت أول مولودة لي بشعور الفرح والسعادة، وأضفت القطعة لعائلتي الأصلية، فأنا أمّ لأربعة أبناء، والحمد لله، و"مجوهرات نوال" طفلتي المدللة.



• من أين تستمدين أفكار تصاميمك؟

من الطبيعة الخلابة، خاصة في وقت سفري لأوروبا؛ حيث أجد أجمل الشواطئ والرمال والفن العريق.



• كيف تختارين الأحجار والأدوات في تصاميمك، وما الذي تفضلينه منها؟

يكون اختياري من خلال خبرتي بمجال المجوهرات والأحجار الكريمة، وهو مجال واسع جداً وممتع إلى أبعد حد، وهناك خيارات متعددة، وبالطبع أتحرى ما هو جديد في عالم الموضة حتى أواكبه، ساعية لتلبية طلبات جميع العملاء من سيدات المجتمع.



• ما أبرز التحديات التي واجهتكِ كمصممة؟

الانتشار، وعدم الثقة في المصممة إلى الآن، لكنني متفائلة جداً بالمستقبل الجديد بإذن الله، خاصة بعد رؤية 2030.



• من وجهة نظركِ ما الذي يميز تصاميمك؟

اللمسة الإيطالية هي ما يميز تصاميمي، وكذلك التصميم بحب، فعملائي يستحقون الأفضل، لا سيَّما تصاميمي التي تتميز أيضاً بلمسة الأنوثة والدلال.



• برأيك ما أهمية المجوهرات في إطلالة المرأة؟

المجوهرات مهمة جداً في إطلالة المرأة، فهي إضافة تُبرِز جمالها وأنوثتها، وتعزز طاقتها الداخلية للإطلالة، وفي رأيي أن المجوهرات هي الصديقة الحقيقية للمرأة، كما تساعدها على تأخير الشيخوخة وظهور علامات التقدم بالسن.

من تصاميم مصممة المجوهرات نوال الزهراني

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• ما قطعتكِ المفضّلة من المجوهرات، ولماذا تفضلينها؟

هذا السؤال مُحير بالنسبة لي؛ فكل تصميم قمت بوضعه له مكانة عظيمة في قلبي، وكما ذكرت فإن "مجوهرات نوال" طفلتي المدللة.



• كيف ترين إبداع المصممات السعوديات؟

المصممات السعوديات أثبتن تألقهن وتميزهن بشكل كبير في المجال، وأنا فخورة جداً بأي مصممة سعودية.



• في رأيكِ، ما العلامة التجارية الأولى في عالم المجوهرات، ومن هو منافسك؟

العلامة التجارية الأولى في رأيي هي "كارتييه"، وبالنسبة للمنافس لي فهو نفسي؛ حيث أطمح لتطوير منتجي حتى يصل للعالمية بإذن الله.



• من هو مثلكِ الأعلى في تصميم المجوهرات؟

ليس هناك شخص معين، فأنا أحاول تطوير مجوهرات علامتي، وأتمنى من الجميع دعمي.



• هل هناك امرأة معيَّنة تحلمين بأن ترتدي تصاميمك؟

نعم، أتمنى أن ترتدي الملكة إليزابيث تصاميمي.



• ما نصيحتك للسيدات عند اقتناء المجوهرات؟

المحافظة على نظافة القطع باستمرار، وأقول لها: "أحِبي مجوهراتك حتى تُبرز جمالك".



• كيف تصفين تجربتك في عالم التصميم؟

جميلة جداً، فقد وجدت نفسي في التصاميم، ولكن لا أنكر الصعوبة في بداية الأمر، فمن الصعب جداً أن تقنعي المجتمع بموهبتك وذوقك.



• ما الذي سوف تُبهرين به محبي تصاميمك قريباً؟

كل ما هو جديد وجميل بإذن الله.

من تصاميم مصممة المجوهرات نوال الزهراني

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