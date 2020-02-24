ليلى علوي تستعيد ذكريات بصورة من 20 سنة.. ومتابعون: طول عمرك قمر

شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة قديمة لها استعادت بها الذكريات.

ونشرت "ليلى" الصورة معلقة عليها: "من صندوق الذكريات.. الصورة دي اتصورتها سنة 2000، من حوالي 20 سنة.. من أجمل ذكرياتي بعدسة المصور نبيل يوسف".

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وتفاعل الكثير من متابعيها على الصورة معبرين عن جمال ملامحها التي لم تختلف: "والله قمر"، "حياتي عسل"، "أيقونة الجمال"، "طول عمرك قمر في كل حالاتك".

يذكر أن الفنانة ليلى علوي، تترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية للدورة الأولى لمهرجان البحرين السينمائي، الذي سيقام في الفترة من 4 إلى 8 مارس المقبل، برئاسة الناقدة منصورة الجمري.