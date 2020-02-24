مجموعة فيرساتشي لخريف 2020.. سوداء قاتمة ومزدوجة لكلا الجنسين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قبل العرض بيومين، قامت دوناتيلا فيرساتشي بإثارة اهتمام عشاق الموضة لترقب مجموعتها الجديدة لخريف/ شتاء 2020 من خلال منشور على إنستغرام تحدثت فيه عن زيارة رئيسة تحرير مجلة فوغ آنا وينتور لأتولييه فيرساتشي لإلقاء نظرة خاطفة على المجموعة.

وفي شهر سبتمبر الماضي، كان عرض فيرساتشي حديث مواقع التواصل الاجتماعي حيث قامت نجمة البوب جينيفر لوبيز باختتام عرض أزياء العلامة الإيطالية لربيع 2020 وهي ترتدي نسخة طبق الأصل من فستان الغابة الأيقوني.

وكما هو الحال مع عرض الربيع للعلامة التجارية، افتتح عرض مجموعة خريف 2020 بتشكيلة من الإطلالات السوداء، من فساتين حريرية و بدلات حادة للنساء العاملات وسيدات الأعمال، إلى جانب تشكيلة من القطع النهارية كالتنانير بطبعة الـ houndstooth بالأسود والأحمر، التنانير القصيرة الأنثوية، قطع الحياكة المصنوعة من طبقات، سترات البومبر الجلدية، وأحذية البوت المطاطية العالية والكعوب ذات النعل المكتنز.

وشملت لوحة الألوان الأسود كظل أساسي إلى جانب الظلال الرمادية الداكنة، والكاكي والأحمر والأزرق والأخضر والوردي المشرق.

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وقالت المصممة في مؤتمر صحفي قبل العرض: "جيل اليوم لا يهتم لنوع الجنس لا يوجد أنثى أو ذكر"، لذلك فقد كانت هذه المرة الأولى التي تقدم فيها عرضا مزدوجا لكلا الجنسين، وكان مؤسس العلامة شقيقها الراحل جياني فيرساتشي من أوائل المصممين الذين اعترفوا بشذوذهم الجنسي في فترة التسعينيات، لذلك أصبح رمزا من رموز المثلية في صناعة الأزياء، وحاليا استطاع العديد من المشاهير تجاوز معايير الموضة بين الجنسين خصوصا نجم السجادة الحمراء بيلي بورتر، كما أصبح المستهلكون يطالبون العلامات التجارية بتجاوز فكرة تحديد الجنس عندما يتعلق الأمر بمجموعات الأزياء أكثر من أي وقت مضى.

وتضمنت المجموعة سترات الخياطة الراقية على شكل ساعة رملية، بما في ذلك سترات البلايزر الرائعة بنمط الكورسيه والتي تم تنسيقها مع بناطيل واسعة، وبالنسبة للرجال، شملت المجموعة قطعا جلدية قوية بما في ذلك سترات بومبر كبيرة الحجم؛ ولكلا الجنسين قدمت قمصان الرجبي الملتوية، وقمصان السويترز الواسعة المطبعة بالأزهار من فترة التسعينيات، وكنزات شتوية كبيرة الحجم ، وبدلات الـ shell suits بطبعة الباروكو، والبدلات الرسمية المطرزة بالكريستال، إلى جانب الإكسسوارات كالجوارب المطبعة بشعار العلامة الإيطالية والنظارات المعلقة بالسلاسل.

واختتمت المجموعة بتشكيلة من فساتين الـLBD وفساتين الكوكتيل القصيرة بزخرفة ثلاثية الأبعاد وتشطيبات متعرجة الجريئة والجذابة.