احذري تكحيل عيون طفلك حديثي الولادة.. يسبب 9 أضرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

اعتاد الكثير من الأمهات على تكحيل عيون المولود؛ اعتقادًا بأن هذا الأمر يحمي من الميكروبات ويعمل على توسيع عين المولود وحمايته من الحسد وغيرها، ولكن بالطبع كل هذه ليست إلا عادات لا أساس علمي ولا مرجع طبي لها.

ويقول الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، في تصريحه لـ"الخليج 365"، إن تكحيل عيون الأطفال من العادات المنتشرة بين الأمهات بالرغم من تحذير الأطباء دائما بخطورتها، حيث إن الكحل يُصنع من مادة الرصاص الذي يسبب الكثير من الأضرار، منها:

- التأثير المباشر على أنسجة العين.

- تهيج العين.

- الإصابة بالتهابات في ملتحمة العين.

- يتسبب في تساقط الرموش.

- نظرا لحساسية العيون في الفترة الأولى من الولادة، يصبح الطفل أكثر عرضة للإصابة بالبكتيريا والملوثات.

- احمرار العيون وتورم الجفون.

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- تكرار التكحيل، ومع احتواء الكحل على الميكروبات الضارة يمكن أن يؤدي إلى ضعف بصره.

- الآلة التي تُستخدم للتكحيل يمكن أن تتسبب في نقل العدوى إلى عينيه.

- يمكن لمادة الرصاص الموجودة في الكحل أن تصل للمخ، مما تسبب الكثير من التأثيرات على الجهاز العصبي للرضيع والإبصار.

أهم النصائح للأمهات للحفاظ على عيون أطفالهن:

- يجب عدم وضع المواد الكيميائية في عيون الأطفال حديثي الولادة.

- عدم اتباع العادات التقليدية المنتشرة، مثل وضع الكحل أو عصير البصل في عيون الرضيع.

- تجنب ملامسة أيدي الكبار لعين الطفل.

- الالتزام بالقطرة الذي يصفها الطبيب المختص للرضيع بعد الولادة مباشرة للوقاية، وعدم استخدام قطرات العين الخاصة بطفل آخر.

- تجنب تعرض أعين الرضيع للإضاءة الساطعة أو الشمس والأتربة أو تيارات الهواء في الفترة الأولى من ولادته.

- على الأم استشارة الطبيب في حالة ملاحظة وجود احمرا أو إفرازات أو زيادة في إفراز الدموع.