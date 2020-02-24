على طريقة وفاء عامر.. إليك طريقة تحضير البسطيلة بالدجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي :

البسطيلة هو نوع من المعجنات المصنوعة من العجين والمحشوة بالنوع المفضل من اللحوم، سواء كانت دجاج أو سمك أو غيرها، وهو طبق أندلسي الأصل، معناها بالإسبانية "الفطيرة الصغيرة"، وأُدخل إلى المغرب ثم انتقل إلى الجزائر وتونس.

وخلال استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة القديرة إسعاد يونس، قدّمت الفنانة وفاء عامر طريقة عمل البسطيلة بالدجاج.

- المقادير:

- 3 حبات بصل.

- 5 ملاعق سمنة.

- سكر بودرة.

- معلقان من القرفة.

- فلفل أسود.

- ربع كوب ماء.

- زنجبيل.

- ثوم.

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- فلفل أبيض.

- زعفران.

- ورق جلاش.

- دجاج.

- لوز.

- بيض.

-طريقة التحضير:

- ضعي طاسة على النار مع قليل من الزيت، ثم قومي بتحمير اللوز.

-ضعي طاسة على النار بها السمنة والبصل المبشور وضيفي إليه الزعفران واتركيه حتى يذبل ويتحول للون الذهبي.

- ثم ضيفي إلية الملح والقرفة والفلفل الأسمر والفلفل الأبيض والزنجبيل، ثم قومي بتقطيع الدجاج، وضيفيه إلى البصل وبعد أن ينضج ضيفي عليه البيض وسكر بودرة واتركيه على النار حتى يتماسك.

- احضري صينية وادهنيها بالسمنة وافردي فيها شرائح الجلاش وادهنيها بالسمنة بين كل ورقة والثانية، وضعي بها الخليط السابق، ثم ضيفي اللوز المحمر، وبعدها ادهني صنية الجلاش من الخارج بالسمنة.

- ضعي الصنية في الفرن خمس دقائق، وبعدها اخرجيها وادهنيها من الخارج بالبيض ورشة سمسم ثم ضعيها في الفرن حتى تنضج