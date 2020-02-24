توقعت فوز الزمالك بالسوبر.. خبيرة أبراج تكشف من الفائز في مباراة القمة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ينتظر الكثير من عشاق كرة القدم، مباراة القمة التي تجمع بين الأهلي والزمالك، في الساعة السابعة والنصف مساءً.

وتكشف لنا الأبراج حظوظ اللاعبين خلال مباراة اليوم وفقا للدكتورة رانيا شارود الخبير في علم الفلك والأرقام، في تصريحها لـ"الخليج 365"، والتي توقعت فوز الزمالك في مباراة السوبر التي جمعتهما الخميس الماضي.

توقعت خبيرة الأبراج بعدم إتمام المباراة اليوم وتأجيلها، ولكن في حالة إتمامها سيكون الفوز حليف الأهلي.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرّر في وقت سابق عدم استكمال مسابقة الدوري في ظل وجود اللجنة المؤقتة الحالية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

وتقول "شارود" إنه في بداية المباراة سيكون هناك جهدًا أقل من لاعبي الزمالك، ولكن الأهلي في بداية المباراة يمتلك طاقة كبيرة وجهد أكبر.

وتقدم خبيرة الأبراج وعلم الفلك حظوظ اللاعبين حال إقامة المبارة.

لاعبو الزمالك:

- مصطفى محمد (28 نوفمبر 1997)

من مواليد برج القوس سيكون أدائه متميز جدا، وسيتخذ بعض صفات مواليد برج العقرب لأنه مواليد 28 نوفمبر ما يساعده في التألق والنجومية والحظ الوفير.

- محمد عواد (6 يوليو 1992)

من مواليد برج السرطان ومن الأبراج المائية واليوم سيكون عصبي في تعامله مع الكرة.

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- محمد عبد الغني (16 يوليو 1993)

من مواليد برج السرطان سيكون له حظا وافرا اليوم نظرا لأنه صاحب رقم 7 ما سيمنحه تألقا كبيرا.

- كريم بامبو (13 مايو 1993):

من مواليد برج الثور وهي من الأبراج الطموحة ولكنه اليوم هيكون غير موفق نظرا لكونه رقم 13 ما يجعل حركاته غير مكتملة.

- عمر السعيد (23 يونيو 1990):

من مواليد برج السرطان ولكنه سيأخذ صفات مواليد برج الجوزاء من حيث المرح وروح الفريق واللعبة المشتركة.

-بعض لاعبي الأهلي:

-محمد الشناوي (18 ديسمبر 1988)

من مواليد برج القوس القوي سريع الحركات المميزة سيكون اليوم في قمة تألقه.

-قفشة (5 مارس 1996):

من مواليد برج الحوت صاحب رقم 3 ما يمنحه الحظ والتألق في هذه المباراة.

-رامي ربيعة (20 مايو 1993):

من مواليد برج الثور الطموح عليه الحرص في مباراة اليوم من العند والعصبية والتركيز في المباراة وعدم التردد.

-عمرو السوالية (2 أبريل 1989):

من مواليد برج الحمل يتميز بالحماس الشديد، وفي مباراة اليوم لا يضيع أي كورة.

- إليو ديانج (11 أكتوبر 1977):

من مواليد برج الميزان سيكون في أحسن حالاته اليوم في المباراة ويتعامل مع الكرة بحكمة ويكون مؤهلا لإحراز هدف اليوم.