بسبب كورونا.. عروض أسبوع الموضة في إيطاليا بدون جمهور

في سابقة قد تكون غريبة على عروض الأزياء التي دائما ما تشهد تكدس الجمهور لمتابعتها من المهتمين بعالم الموضة، اختتم أسبوع الموضة في ميلانو، أمس الأحد، بعرض مجموعة خريف وشتاء 2020-2021، لدار "جورجو أرماني" في صالة خالية من الجمهور.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، أوضح أحد المصممين الإيطاليين، أن هذا القرار يندرج في إطار تدابير الحكومة الإيطالية لتجنب التجمعات في مواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد في شمال البلاد، والذي أدى إلى عدد من الوفيات في إيطاليا.

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وقد قدّمت عارضات الأزياء ملابس الدار أمام كاميرات كانت تبث مشاهد مباشرة على الشبكات الاجتماعية والموقع الإلكتروني للعلامة التجارية الإيطالية.

كذلك، عرضت الدار الإيطالية "لورا بياجوتي" مجموعتها من دون جمهور قبل ساعات قليلة من عرض أرماني، فيما أبقت "دولتشي إيه جابانا" على عرضها الأحد.

يذكر أنه لتقديم تحية للصين، الغائبة الكبرى عن أسبوع الموضة، اختتمت دار أرماني عرضها بتقديم 12 نموذجا من الأزياء الراقية المنتجة بين العامين 2009 و2019، وكلها مستوحاة من هذا البلد الآسيوي.