رانيا يوسف عن "بنت الجيران": أغنية دمها خفيف وبترقص

رغم أزمة منع مطربي المهرجانات من إقامة الحفلات الغنائية والغناء، وفقا للقرار الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية، قالت الفنانة رانيا يوسف، خلال لقائها مع الإعلامي إيلي نخلة، في برنامج "mbc trending" المذاع على "MBC"، على هامش مشاركتها في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، في دورته الثالثة، إنها لا تفهم ما معنى كلمة "أغاني مهرجانات": "في أغنية حلوة وأغنية وحشة".

وعبرت عن إعجابها بأغنية "بنت الجيران"، قائلة: "أنا بفهم إن في أغنية حلوة بترقص لذيذة شعبية دمها خفيف، زي أغنية سكر محلي، وأنا عرفت شاكوش بعدها.. بالمناسبة أحب أقدم التحية لحسن".

وعن قرار منع مطربي المهرجانات، علقت "رانيا": "أنا ضد المنع، محدش يقدر يمنع حاجة دلوقت، في أقمار صناعية وإنترنت مين اللي يقدر يمنع.. إيه ده.. أنا مش قادرة امنع الموبايل عن عيالي .. ما اللي يغني يغني واللي عايز يسمع يسمع واللي مش عاجبه يحوّل القناة وخلاص".

ويذكر أن رانيا يوسف، شاركت متابعيها عبر حسابها على فيس بوك، قبل أيام، مقطع فيديو لها وهي ترقص على أغنية "بنت الجيران" لحسن شاكوش.