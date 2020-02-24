بعد استقالته من رئاسة حكومة ماليزيا.. من هي زوجة مهاتير محمد؟

قبل تقديم استقالته اليوم، عاش مهاتير محمد رئيس الحكومة الماليزية الأكبر سنًا في العالم أو كما وصفته الصحافة العالمية بـ"شيخ حكام العالم" حياة مختلفة على الصعيد السياسي، فكان يعرف عنه انضباطه الشديد، إلا أن ذلك لم يمنعه من حياة متوارية على الصعيد العائلي، فظهر مؤخرًا وهو يرقص مع حفيدته وجها لوجه، ولم يمنعه الوقار وهيبة المنصب ولا الكهولة كونه صاحب الـ95 عاما، من المشاركة في الرقص والتمايل مع الأنغام.

واليوم، بعد أن قدم استقالته إلى ملك البلاد، يستعرض "هُن" في التقرير التالي النصف الحلو في حياته وهي زوجته سيتي حسمه بنت حاجي محمد على.

سيتي تزوجت رئيس وزراء ماليزيا منذ 22 عامًا من عام 1981 حتى 2003، وتعتبر أقدم زوجة لازالت على قيد الحياة لرئيس وزراء ماليزي.

عادت "سيتي" من جديد وتحديدًا في 10 مايو 2018، لدور زوجة رئيس وزراء ماليزيا عندما أصبح مهاتير رئيس وزراء للمرة الثانية.

كانت أيضًا المستشارة السابقة لجامعة الوسائط المتعددة في ماليزيا.

وحصلت زوجة مهاتير، على بكالوريوس طب وجراحة من جامعة مالايا في سنغافورة وهي واحدة من أوائل نساء الملايو اللائي التحقن بدورة طبية في كلية الملك إدوارد السابع للطب في سنغافورة.

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انضمت بعد ذلك إلى الخدمة الصحية الحكومية وكانت واحدة من أوائل الأطباء الماليزيين في مالايا.

تزوجت من مهاتير ولديهم 7 أطفال: مارينا، ميرزان، ملندا، مخزاني، مخريز، ميزورا ومازهر.

بعد 10 سنوات، أصبحت أول امرأة تُعيّن طبيبة في قسم صحة الأم والطفل، وفي عام 1974، كانت أول امرأة تُعيّن مسؤولة صحة الأم والطفل.

"سيتي" قدمت عدة مقالات عن طب الأسرة والعوامل الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالحمل والإنجاب في ماليزيا.

استخدمت موقعها كزوجة لرئيس الوزراء للقيام بحملة "بلا كلل" من أجل صحة المرأة وتنظيم الأسرة ومكافحة تعاطي المخدرات ومحو أمية الكبار.