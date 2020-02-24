الامارات | قصي خولي في أول رد على مديحة الحمداني: نعم زوجتي وأم ابني

شكرا لقرائتكم خبر عن قصي خولي في أول رد على مديحة الحمداني: نعم زوجتي وأم ابني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الفنان السوري قصي خولي أن التونسية مديحة الحمداني زوجته وأم ابنه، معرباً عن عدم رغبته في الخوض في أمور حياته الشخصية. وفي أول رد له على مقطع الفيديو الذي لاقى انتشارا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه الحمداني وهي تبكي واتهمته بالتقصير في حقها وحق ابنهما، قال خولي في تصريحات لموقع "زهرة الخليج": "ردي هو أن هذه السيدة هي زوجتي وأم ابني ولها كل الاحترام والتقدير"، وأضاف: "لن أخوض في وسائل الإعلام بقضايا شخصية وخاصة". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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