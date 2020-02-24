8 أضرار لـ"الصوص" الجاهز في الوجبات السريعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

انتشرت مؤخرًا صور الكثير من موائد المطاعم التي تقدم إلى جانب العديد من الوجبات السريعة، مثل البطاطس أو البرجر أو البيتزا أو المكرونة وغيرها، "برطمان" صوص جنبه شيدر.

ويعتبر صوص الجنبة الشيدر من الأطعمة الشهية، لكن هل من أضرار لهذا الصوص المُقدم في المطاعم؟

يقول أخصائي التغذية العلاجية والسمنة الدكتور كريم جمال، في تصريحه لـ"الخليج 365" إن لهذا الصوص وغير من الذي يُقدم في المطاعم أضرارًا صحية ومنها.

- تحتوي على الدهون والزيوت التي تسبب أمراض القلب والشرايين.

- الإفراط في تناول الصوص يؤدي إلى الإصابة بالسمنة.

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- تحتوي على كميات من عنصر الصوديوم الذي يتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

- تحتوي على مكسبات الطعم واللون والرائحة التي تؤدي إلى الكثير من الأضرار الصحية.

- تحتوي على ملح أحادي الصوديوم الذي يؤدي إلى الصداع النصفي، كما يزيد من مشاكل التوحد لدى الأطفال.

- يسبب ملح أحادي الصوديوم المكون منه الصوص، الإدمان ويفقد اللسان حاسة التذوق الطبيعي ويعتاد على تناول الأطعمة التي تحتوي على ملح أحادي الصوديوم.

- تحتوي على نسبة عالية من السكريات والنشويات لتعزيز النكهة، ويستخدم كمادة ترفع القوام، ما يساهم في حدوث مرض السكر على المدى الطويل.

- يحتوي على مواد كيميائية غير ملائمة للجسم، ما يتسبب الإفراط فيها في الكثير من المشاكل الصحية.