لعشاق الأحمر.. استوحي إطلالتك من أفضل فساتين النجمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

اللون الأحمر على اختلاف تدرجاته يعد رمزًا للأنوثة والقوة، ويتربع دائمًا على عرش صيحات الموضة من كل عام.

وإذا كنتِ من عشاق اللون الأحمر بدرجاته، إليكِ باقة من إطلالات النجمات بالأحمر لتستوحي إطلالتك.

- فساتين بقصة الكاب:

ظلّت قصة الكاب مستمرة في صيحات الموضة، حيث ظهر به عدد من النجمات، من بينهن سيرين عبد النور التي تألقت بفستان أحمر طويل ومطرز، وأيضًا أصالة التي تألقت بفستان طويل مطرز عند الصدر، وحزام بمنطقة الخصر على شكل فيونكة بالستان.

كما تألقت دنيا سمير غانم بفستان ناعم، مزينًا بأكمام واسعة وطويلة على شكل "كاب"، واعتمدت حزام رفيع بنفس لون وخامة الموديل لإبراز منطقة الخصر، واتسم التصميم بالبساطة والرقي.

- قصة الكتف الواحد:

تألقت عارضة الأزياء kat Graham، بفستان بقصة الكتف الواحد وفتحة ساق طويلة.

- قصة الـoff shoulder:

ارتدت الفنانة منة عرفة فستانًا ستان أحمر مكشوف عند الكتفين، وبحمالات عريضة منسدلة على الذراعين، وفتحة أمامية طويلة.

كما ارتدت مايا دياب فستانًا باللون الأحمر الناري، من قماش الباييت، ومزينًا بالحبيبات البراقة، وجاء التصميم طويلًا بقصة قصيرة من إحدى الجانبين، ومزينًا بالكشاكش البسيطة عند منطقة الخصر.

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أيضا تألقت الفنانة نانسي عجرم بفستان من الشيفون المبطن بساتان باللون البيج.

- قصة الكب:

تألقت النجمة سكارليت جونسون بفستان مزين بفيونكة كبيرة من الخلف. وأيضا سيرين عبد النور بإطلالة ناعمة وجريئة، باللون الأحمر الناري بدون أكمام من خامه المخمل، وتميز الموديل بقصة "كب" عند منطقة الصدر، وفاتحة جانبية طويلة، واتسم التصميم بالطيات الضيقة المزينة على الفستان بالكامل.

- قصة الكشاكش:

ارتدت أحلام فستانًا منفوشًا بكشاكش وفتحة صدر على شكل حرف "v"، وهذا الفستان مناسب لتنحيف منطقة الصدر وإخفاء عيوب البطن والفخذين.

- قصة الـwarp

تألقت كارمن سليمان بفستان ذو خصر عالٍ، حيث يساعد هذا التصميم في إخفاء بروز البطن والخصر.

- قصة الـ mermaid

كما تألقت درة بفستان أحمر يتخلله اللون الذهبي، وهذه القصة تبرز الأنوثة وتمنحها المرأة طولًا.

كما ظهرت هيفاء وهبي بإطلالة ناعمة، إذ ارتدت فستاناً من الساتان، باللون الأحمر، وتميز الموديل بالطيات الضيقة مع فتحة ساق طويلة وجريئة. واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل على الجانبين، مع ماكياجًا قويا بدرجات الطوبي، ونسقت مع الإطلالة حذاء كعب عالي باللون الأبيض.

- الأكمام الواسعة

ارتدت الفنانة شيرين فستانًا ستانًا بقصة ضيقة في منطقة الخصر واتساع قليل من الأسفل، وأكمام واسعة مزينة بأزرار، وزيّنته بحزام برابطة حمراء من نفس قماش الفستان، وأيضا طلّت "يارا" بفستان محتشم بأكمام طويلة واسعة وحزام عند الخصر.