نصائح بسيطة تساعدك على التخلص من إدمان المشروبات الغازية

يحب الكثيرون المشروبات الغازية ويقبلون عليها بصورة متزايدة، لكنها تسبب الكثير من المشاكل الصحية مثل زيادة الوزن أو ظهور حب الشباب، وربما يصل الأمر للإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكر.

وعرضت "سبوتينك" عددا من الطرق لمساعدة مدمني المشروبات الغازية على التخلص منها.

شرب الماء بكميات كبيرة

يلجأ البعض إلى تناول المشروبات الغازية، عند الشعور بالعطش، ففي هذه الحالة يجب شرب كمية كثيرة من المياه، والانتظار عدة دقائق، ما يساعد على ترطيب الجسد وتجنب الحاجة إلى شرب الصودا.

مضغ العلكة

يمكن اللجوء إلى مضغ العلكة عند الشعور بالرغبة في تناول المشروبات الغازية، كوسيلة للحد من ذلك، أو التفكير في عمل أي نشاط مفيد مثل الاستحمام أو المشي لعدة دقائق.

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تجنب الجوع

يجب تناول الوجبات اليومية، وتجنب الشعور بالجوع عن طريق تناول بعض الوجبات الخفيفة الصحية مثل المكسرات والفواكه الطازجة، وبالتالي تقل الحاجة إلى المشروبات الغازية.

تناول الحلوى الصحية

في بعض الأحيان، يتناول الشخص المشروبات الغازية كنوع من السكريات التي تزيد الشعور بالطاقة والحيوية، وفي هذه الحالة، يمكن اللجوء إلى بعض البدائل الصحية مثل العسل أو اللبن الذي يحتوي على بعض عناصر التحلية أو الفواكه الموسمية التي تحتوي على عناصر غذائية مقارنة بالمشروبات الغازية، وفي الوقت نفسه تحتوي على كمية كبيرة من السكريات.

التحكم في الضغط العصبي

البعض يلجأ إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية وتناول المشروبات الغازية عند الشعور بالضغط العصبي، بينما ممارسة الرياضة والتأمل وتمارين التنفس ستكون أجدى في هذه الحالة.

تناول مشروبات صحية

يُنصح باستبدال المشروبات الغازية بأخرى صحية مثل الشاي الأخضر وشاي الأعشاب أو الفواكه ومياه جوز الهند أو المياه التي يُضاف إليها النعناع وشرائح الخيار.