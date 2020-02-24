يدمر خلايا الكبد.. تعرف على أضرار الفلفل الأسود

يطلق على الفلفل الأسود اسم الذهب الأسود نتيجة لفوائده الصحية المتعددة، ويعتبر أحد التوابل الأكثر استخداما في العالم، ويستخدم الفلفل الأسود لعلاج التهاب المفاصل والربو واضطراب في المعدة، علاج المغص والإسهال، ولكن للفلفل الأسود بعض الأضرار ذكرها موقع "Web MD".

أضرار الفلفل الأسود

على الرغم من الفوائد الكثيرة للفلفل الأسود، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب بعض الأضرار المحتملة للجسم وخصوصاً الكبد، ومن بين الأضرار التي يسببها للجسم حدوث نزيف في الأغشية المخاطية.

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بالإضافة إلى تفاقم قرحة المعدة وحدوث نزيف فيها، كما يمكن أن يسبب اختلاطات مع بعض الأدوية ويقلل من فعاليتها.

أضرار الفلفل الأسود على الكبد

يؤثر على خلايا الكبد وأنسجته، ويمكن أن يسبب تلفها، يمكن أن يسبب حدوث تسمم في الكبد، خصوصاً إذا حدثت اختلاطات دوائية بينه وبين بعض الأدوية.

يمكن أن يسبب تهيج الأعضاء الداخلية للجسم بما فيها الكبد، خصوصاً إذا جرى تناوله قبل الخضوع لعمليات جراحية في البطن.