فيلم هندي.. شاب يقتل والدته ويفصل رأسها ويقطع جسدها

على طريقة الأفلام السينمائية، ارتكب شاب هندي جريمة بشعة بحق والدته، إذ قتلها وقطع جسدها على غرار ما شاهده في أحد الأفلام.

وبحسب ما ذكرته "سبوتينك" نقلًا عن موقع "إن دي تي في" الهندي، فإن الشاب الذي يعاني من إدمان المخدرات، كان معتادا المشاجرة مع والدته بصورة مستمرة، كما أن زوجته تركته قبل عدة أشهر.

وكان الشاب وقت ارتكابه الجريمة في حالة سُكر، وأقدم على قتل والدته وتقطيع جسدها ووزع الأجزاء في أماكن متفرقة، حتى عثرت الشرطة الهندية على جسد الضحية في مكان والرأس في مكان آخر.

وجرى التوصل إلى القاتل بعدما فرغت الشرطة كاميرات المراقبة، وتمكنت من التوصل إليه واعترف بارتكابه للجريمة.