أنتيكا يعلق على خطوبة سنجوب: مبسوط حقيقي وربنا يباركلها

"أنا كويس والله يا رفاق.. في أفضل حال الحمد لله" كلمات بدأ بها المصور حسام عاطف، الشهير بـ"أنتيكا"، تعليقه على خطبة طليقته سلمى الكاباريتي، الشهيرة بـ"سنجوب"، التي أعلنت عنها بالأمس، بنشرها مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام.

وعلق أنتيكا على الخطوبة عبر خاصية القصص المصورة على فيس بوك، قائلًا: "أنا مبسوطلها حقيقي.. ربنا يباركلها ويكتبلها الخير دايمًا".

خطبة سنجوب

وكانت البلوجر المعروفة باسم "سنجوب" أعلنت خطبتها عبر حسابها على إنستجرام، بكلمات رومانسية: "ينظر في عينيك ويُخبرك أنه يُحبك لأنك الأجمل.. رغم عيوبك الكثيرة يُحبك وكأنه لا يوجد على الأرض سواك".

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وتفاعل معها متابعوها للمباركة: "إيه البهجة دي"، "ربنا يتمللك بخير"، "أقسم بالله تستاهلي كل خير".

أسرع Move On

خطبة "سنجوب" لم تتوقف عند مباركة متابعيها، فهي البلوجر التي انفصلت عن طليقها المصور حسام عاطف، الشهير بـ"أنتيكا"، الأمر الذي أثار حالة الحزن على السوشيال ميديا، بسبب قصة الحب التي جمعت الثنائي طيلة 8 أعوام لتنتهي بالزواج، لكنه لم يدم طويلًا إذ أعلن الثنائي انفصالهما في نوفمبر من العام الماضي.

قرابة الـ4 أشهر المدة التي مضت على طلاق "سنجوب"، قبل إعلانها خطبتها، التي أثارت الجدل عبر "السوشيال ميديا" بسبب المدة القصيرة على الدخول في علاقة عاطفية أخرى، ليصف بعض الرواد الخطبة الثانية بـ"أسرع Move on دا ولا إيه".