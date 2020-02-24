الامارات | هذه العقوبة تنتظر أصحاب "بنت مكة"

شكرا لقرائتكم خبر عن هذه العقوبة تنتظر أصحاب "بنت مكة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح المستشار القانوني السعودي أحمد عجب، أن إنتاج أغنية الراب "أنا بنت مكة"، يمثل تعد صارخاً على النظام العام والقيم الدينية والآداب العامة يستوجب أقصى العقوبات.

وقال عجب في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر": "ما هذه الجرأة الإجرامية الغريبة في إنتاج أغنية راب باسم "بنت مكة"، إنه تعد صارخ على النظام العام والقيم الدينية والآداب العامة يستوجب تطبيق أقصى العقوبة الواردة بالمادة 6 بنظام الجرائم المعلوماتية وهي السجن مدة 5 سنوات وغرامة مالية 3 ملايين وترحيل المؤدين فيها.

وكان مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ قد وجه في الأيام الماضية، بتوقيف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب (بنت مكة)، الذي يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة، ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة، وتضمن توجيه سموه إحالتهم للجهات المختصة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات وبحقهم.