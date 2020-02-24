محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: يتعرض البعض للإصابة بمشكلات في الدورة الدموية، قد ينتج عنها هبوط، وتساعد بعض الأطعمة والمشروبات على تحسين صحة القلب والأوعية، وتنشيط الدورة الدموية بالجسم، وتقلل مخاطر الإصابة بهبوط الدورة الدموية. لمزيد من التفاصيل: اضغط هنــا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منها القهوة الثوم.. أطعمة ومشروبات تحميك من هبوط الدورة الدموية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.