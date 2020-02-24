احذر: 7 أنواع من الملابس تهددك صحتك.. منها الجينز الضيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تؤدي بعض قطع الملابس التي يرتدها الكثير من الشباب والفتيات يوميًا إلى زيادة مخاطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية مثل، آلام الظهر وتهيج الجلد.

وهناك بعض قطع الملابس التي يتم ارتدائها كل يوم وتسبب العديد من المخاطر، نذكرها لكم وفق ما ذكر موقع "brightside " الأمريكي ووكالة الأنباء الألمانية، وذلك لتجتب هذه المتاعب الصحية الخطيرة، وارتداء موديلات وأنواع مريحة وغير مضرة.

- الجينز الضيق

دراسة بريطانية حديثة نُشرت في دورية " Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry " حذرت من خطورة ارتداء جينز "السكيني" الضيق على صحة المرأة.

وأوضحت الدراسة أنه الضيق يتسبب في إصابة المرأة بما يعرف "بمتلازمة الحيز" أو "متلازمة المقصورة"، أي زيادة الضغط داخل حَيِّز في الجسم يحتوي على العضلات والأعصاب، ما يؤدي إلى تدهور سريان الدم، وغالبا ما تحدث هذه المتلازمة في الساق أو الذراع مسببة الإصابة بتورمات وخدر.

كما يعزز جينز "السكيني" فرص الإصابة بالسيلوليت " Cellulite "، أي ظهور نتوءات قبيحة المظهر على جلد الفخذ تشبه قشرة البرتقال، وذلك بسبب تدهور سريان الدم الناجم عن الضغط، الذي يمارسه السروال على الجلد.

- الكعب العالي

يؤدي الكعب العالي إلى تقليص عضلات الوركين، بسبب ما يسببه من انحناء للجسم أثناء المشي فيجعلك غير متوازنة أثناء المشي والحركة، كما أنه يرتكز وزنك على الركبتين أثناء ارتداء الكعب العالي، ما يؤدي هشاشة العظام مع مرور الوقت، وألم المفاصل وغير ذلك، كما يسبب آلامًا في العمود الفقري لأنه يسبب انحاء زائد أسفل الضهر غير طبيعي، ما يؤلم العضلات وربما يؤدي إلى تشنجات.

وعادة ما تكون الأحذية ذات الكعب العالي ضيقة في منطقة الأصابع، فيحدث انحناء للإصبع الكبير ما يسبب أورام ونتوء يصعب علاجها، وكذلك يؤدي الكعب العالي إلى التهاب مفاصل القدمين ما يؤثر على حركتك وربما يؤدي إلى انسداد وتر أخيل.

- النعال المسطحة

يبدو أن الأحذية المسطحة غير ضارة، لكن الأطباء يؤكدون أنها تسبب العديد من المشاكل، حيث إن العبء على الأقدام يصبح كثيرًا ويقلل من امتصاص الصدمات أثناء المشي، وبالتالي تفقد القدم مرونتها وتصبح غير متساوية ويؤدي إلى الشعور بآلام في القدم والظهر.

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- حمالة الصدر أثناء النوم

كما حذرت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء من خطورة ارتداء حمالة الصدر أثناء النوم؛ حيث قد تُعيق سريان السائل اللمفاوي بشكل سليم، وبالتالي يتعذر فلترة وتصريف المواد الضارة بشكل صحيح.

كما أن النتيجة المترتبة على ذلك تتمثل في الإصابة بما يعرف بالوذمة اللمفاوية، التي قد تتسبب في تورم الثدي المصحوب بألم وتغير لون الثدي.

- النظارات الشمسية

على الرغم من أهمية النظارات الشمسية عندما يصبح ضوء الشمس ساطعًا، إلا أن ارتدائها في منطقة معتمة ليس بها ضوء، تلحق الضرر بالعين عند دخول الأشعة فوق البنفسجية منها.

كما أن نظارات الشمس المشتراه من الأكشاك أو الباعة الجائلين غالبا ما تكون هزيلة الجودة أو معيبة وهو ما يمكن أن يتسبب في إمكانية التعرض لضرر طويل الأمد يصيب القرنية وعدسة العين.

ولتجنب هذا، يجب على المشترين الانتباه للرموز الموجودة على النظارة مثل "يو في 400" وتعني الأشعة فوق البنفسجية، وإذا كانت الرموز الموجودة تشير إلى "يو في 400" أو "100 بالمئة يو في" فهذا يشير إلى أن النظارة توفر حماية كافية من أشعة الشمس الضارة.

وعلاوة على ذلك، يمكن للمشترين إجراء اختبار. ارتد نظارة الشمس وركز على خط مستقيم، فإذا بدا مشوها، فهذه إشارة على أن العدسات معالجة بشكل هزيل، بحسب الخبراء. والأمر عينه ينطبق على مجالات الرؤية الضبابية. إذا رأيت أي من هذه الإشارات فمن الأفضل ألا تشتري النظارة.

كما أن النظارات الشمسية الداكنة، التي لا توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، تعرض العين لخطر أكبر؛ نظرا لأن اللون الداكن يتسبب في اتساع الحدقة، ومن ثم ينفذ المزيد من الأشعة فوق البنفسجية إلى داخل العين.

- الجوارب الضيقة

تعتبر من قطع الملابس الضرورية لكل فتاة لإكمال إطلالتها، لكن ارتدائها يوميا تصبح ضارة، حيث إن الخامة المصنوعة منها تؤدي إلى عدوى مهبلية وتؤثر على الدورة الدموية، وقد تؤدي إلى "دوالي الساقين والسلوليت".

- حقائب اليد الكبيرة على كتف واحد

من القطع المريحة التي تشمل الكثير من الاحتياجات اليومية للفتيات، لكنها غير آمنة إذا حملت على كتف واحد، نظرًا لأن الضغط على كتف واحد والعمود الفقري يشكل ثقلًا كبيرًا، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بمرض الغضروف، وتشنجات العضلات والأوعية الدموية.