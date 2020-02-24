شعرك دهني؟ تجنبي استخدام هذه المواد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
أوصت مجلة "إن ستايل" الألمانية المرأة ذات الشعر الدهني بالابتعاد عن بعض المواد الفعالة في الشامبو، مثل مادة "لوريث كبريتات الصوديوم" المعروفة اختصارا بـ "SLES".
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن هذه المادة الفعالة تتسبب في جفاف فروة الرأس، ما يدفع الجسم لتحفيز إنتاج الإفرازات الدهنية.
كما لا يجوز استخدام شامبو يحتوي على زيوت مثل زيت جوز الهند؛ نظرا لأن الزيوت تترسب في فروة الرأس وتجعل الشعر دهنيا أكثر.
ويتسبب استخدام مستحضرات العناية والتصفيف بكثرة في زيادة الإفرازات الدهنية. لذا ينبغي استخدام شامبو يعمل على تنظيف الشعر بشكل عميق "Deep Clean Shampoo" من وقت لآخر، وذلك لتخليص جذور الشعر من بقايا الشامبو واسبراي الشعر وغيرها من المنتجات.
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