هكذا تبرزين جمال عيونك البنية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
أوردت مجلة "Elle" أن العيون البنية تمتاز بطابع هاديء ومتحفظ، مشيرة إلى إمكانية إبراز جمالها باستخدام ظلال الجفون ذات الألوان الزاهية.
وأوضحت المجلة المعنية بالجمال والموضة أنه يمكن إبراز جمال العيون البنية باستخدام ظلال جفون تتألق باللون الأزرق أو التركواز أو البنفسجي.
وعلى الجانب الآخر، ينبغي الابتعاد عن ظلال الجفون ذات درجات الأبيض أو الوردي؛ نظرا لأنها تخلق تباينا شديدا مع اللون البني للعيون.
كما ينبغي أيضا الابتعاد عن درجات الأحمر؛ نظرا لأنها تجعل العيون البنية تبدو متعبة ومرهقة.
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