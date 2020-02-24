فيديو.. أحمد العوضي يتهرب من حسم ارتباطه بـ ياسمين عبدالعزيز

رفض الفنان أحمد العوضي، التعليق على الشائعات التي تدور حول ارتباطه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، وتهرب العوضي من الإجابة بشكل مباشر عن سؤال حول ما إذا كان هناك ارتباط بينه وبين ياسمين.

وقال العوضي، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، المعروض على شاشة "DMC"، إن فتاة أحلامه ستكون خفيفية الظل، وجدعة وبنت بلد".

وعندما كررت الإعلامية سؤال: "هيكون في ارتباط بينك وبين ياسمين عبدالعزيز؟"، فرد أحمد العوضي: "أنا بتكلم في فتاة أحلامي دلوقتي بتدخليني في موضوع تاني ليه؟".

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شائعات ارتباط أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

شائعة الارتباط تلاحق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، منذ نشرهما صورا تجمعهما في عيد ميلادها الـ40، في يناير الماضي، الذي شهد حضور عدد كبير من الفنانين وصناع السينما، عقب مشاركتها في مسلسل "لآخر نفس".

وسبق أن رفض "العوضي" توضيح مدى صحة شائعات ارتباطه بالفنانة، خلال حديثه لـ"الوطن"، قائلا: "مش هأكد ولا هنفي الموضوع ده، ومحدش يقول كلام على لساني أنا مقولتوش".