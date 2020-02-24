"رجما بالحجارة".. سوري عاد من أوروبا ليقتل زوجته

في واقعة غريبة بمحافظة حلب، أقدم مواطن سوري على قتل زوجته رجما بالحجارة، وذلك عقب عودتهما مع طفليهما من الدنمارك.

ووفقا لما ذكرت مواقع سورية محلية، فإن الرجل أقدم أيضا على قتله طفله البالغ من العمر 10 أعوام.

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وأوضح موقع "أورينت نت" أن رجلا أقدم مساء السبت، على قتل زوجته وابنه في منطقة حراجية (غابة) غرب مدينة كوباني، الخاضعة للإدارة الذاتية التابعة لقوت سوريا الديمقراطية.

وبحسب موقع "شبكة أخبار كوباني" قام الزوج بقتل زوجته البالغة من العمر 27 عاماً رجماً بالحجارة حتى الموت، دون معرفة أسباب إقدامه على تلك الجريمة الشنعاء.

وقد سارع القاتل لتسليم نفسه إلى سلطات الإدارة الذاتية، التي باشرت التحقيق في الحادثة.