مجموعة أزياء برادا لخريف 2020 ...غنية بقطع الخياطة الراقية والأهداب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خلال أسبوع الموضة في ميلانو، كشفت العلامة التجارية الإيطالية برادا عن أحدث مجموعتها لموسم خريف وشتاء 2020، والتي تحمل عنوان "السحر السريالي"، وفي ملاحظات كتبت موشيا برادا أن هذه المجموعة هي تأمل في مفهوم الأنوثة، وأضافت: "إنها اعتبار لقوة المرأة، وتأكيد على وجود سلطة متأصلة في جوهر الأنثى"، فكانت النتيجة مجموعة فنية بقطع الخياطة الراقية منسقة مع قطع من وحي اللانجري، فنية بالفتحات والأهداب المتدفقة، والملابس الرياضية العملية مقرونة بالأزهار أو المجوهرات أو الحقائب الصغيرة.

وتعد برادا من مصممات الأزياء الأكثر إبداعا فهي مناصرة للحركة النسوية، وتستخدم مدرجها لدراسة طبيعة الأنوثة ومكانة المرأة في الثقافة وفي نفس الوقت لا تقلل أبدا من الهدف الأساسي للمدرج: تقديم الأزياء الرائعة والقابلة للارتداء.

وقد تم تقديم العرض في مركز الفنون الثقافة المعاصرة "Fondazione Prada" وبالتحديد في ساحة بجدران مطلية بأزهار جريئة مستمدة من حركة الانفصال الفنية (Vienna Secession) وسعت برادا لإنجاز شيئين هنا، الأول "تمثيل قوة المرأة" والثاني كان "إعادة تقييم وتحديث القطع اليومية".

وافتتح العرض بتشكيلة من القطع التي جمعت بين الصور الظلية الهندسية والنعومة، فبرزت سترات بأكتاف حادة وواسعة من وحي الأربعينيات مربوطة بحزام على الخصر منسقة مع تنانير متدفقة مزينة بالأهداب، واستبدلت في بعض الإطلالات سترة البلايزر ببلوفر بسيط، في حين أضافت إلى بعضها قميصا كلاسيكيا بالأزرار الأمامية وربطة عنق حمراء.

كما عرضت قطعا من الملابس الرياضية منسقة مع معاطف "Car Coat"، والسترات والقمصان والكنزات الصوفية والتنانير، وركزت على استخدام الأقمشة الرجالية، مضيفة الخفة على الفساتين والتنانير الفضفاضة المزينة بالأهداب والخرز.

Advertisements

وشملت لوحة الألوان ظلالا كلاسيكية محايدة كالأسود والبني والكريمي والبيج والبرغندي إلى جانب ظلال جريئة كالأحمر والأصفر والأخضر وظلال الباستيل القوية كالليلكي والوردي والتي لونت القطع الرياضية وبعض القطع الخارجية كسترات البافر بحزام الخصر.

اكتشفي المزيد من القطع من مجموعة أزياء برادا لخريف 2020، وشاركينا رأيك.