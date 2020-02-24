اختاري فستان زفاف عصري من أجمل موديلات فساتين زفاف 2020 بتوقيع أشهر الماركات.

قبل أن تختاري فستان زفافك، نطلعك على أجمل موديلات فساتين زفاف 2020 من أسبوع الموضة الراقية بباريس.

فساتين زفاف قصيرة

برزت بعض موديلات فساتين الزفاف القصيرة لإطلالة عصرية يوم الزفاف.

قدمت ماركة Alexis Mabille فستان زفاف قصير بتنورة طبقات منفوشة وبأكمام دانتيل طويلة.

كما قدم المصمم ايلي صعب Elie Saab فستان زفاف قصير من الأمام وطويل من الخلف ومزين بالتموجات على الصدر والأكمام مع حزام أبيض حول الخصر.

وتميز فستان رالف وروسو Ralph & Russo بالأنوثة والعصرية، وهو بتنورة كشكش وقصّة أوف شولدر مع وردة على الصدر.

فساتين زفاف منفوشة

قدمت العديد من الماركات فساتين زفاف فخمة بتصاميم منفوشة والتي تفضلها العروس للحصول على إطلالة تحاكي الأميرات.

أحببنا فستان الزفاف المنفوش من ايلي صعب، وكذلك فستان جورج حبيقة الذهبي بالتنورة الإضافية، فستان طوني ورد الأوف شولدر، فستان زياد نكد المرصع بتطريزات برّاقة، وفستان زهير مراد بصيحة الكاب.

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فساتين زفاف أوف شولدر

تفضل كثير من العرائس اعتماد فساتين زفاف اوف شولدر للمسة أنثوية حالمة، مثل فساتين جورج شقرا Georges Chakra بالتصاميم العمودية، والمزينة بلمسات عصرية مثل الورود والشراشيب.

كما قدمت دار جيفنشي فستان زفاف أوف شولدر بتصميم واسع لا يحدد الجسم ومزين بالورود البيضاء البارزة.

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