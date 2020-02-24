مجموعة موديلات من الساعات النسائية بالذهب الأصفر خلال 2020

إنّ إرتداء ساعة أنيقة هو الطريقة المثالية لرفع قيمة المجوهرات اليومية؛ والجدير ذكره أنّ الساعات النسائية بالذهب الأصفر تبقى ترند في كل الأعوام، والساعة الفاخرة هي اكسسوار أساسي لكل امرأة، فهي تظهر شخصية المرأة إن كانت كلاسيكية أم جريئة. عام 2020 يحمل معه خيارات وتصميمات رائعة مرصعة بالألماس، ومزيج من الذهب والفضة. مع وجود العديد من العلامات التجارية للساعات للاختيارمن بينها، قد يكون من الصعب إختيار ساعة 2020. سنساعدك هنا لاكتشاف الماركات الأكثر شعبية للساعات وكيفية العثورعلى الساعة بالذهب الأصفر المثالية لك. إليكِ بعض من أفضل ساعات السيدات الذهبية.

ساعة Frédérique Constant

تأسست Frédérique Constant عام 1988 ونمت لتصبح واحدة من أكبر شركات تصنيع الساعات في سويسرا. مع التأكيد على الفخامة المعقولة، تتمتع العلامة التجارية بتميّز سويسري تقليدي يمنحك نفس مظهر العلامات التجارية الأكثر تكلفة. للراغبات في ساعات نسائية بالذهب الاصفر ننصحهن بهذه الساعة؛ وهي تاتي أيضًا مزيّنة بالماس للمزيد من التألق.

ساعة Tory Burch

ساعة Tory Burch الكلاسيكية مكوّنة من سوار ذهب أنيق، وهي عنصر أساسي مثالي للارتداء اليومي. كمكافأة إضافية، إنّها أيضًا ساعة ذكية، مع إمكانيات البلوتوث للاقتران مع جهاز iOS أو Android . يمكننا القول أنها جمعت التقنية الحديثة بالكلاسيكية القديمة بقالب لن تفوته أيّة أمراة.

Deco ساعة

تتميز هذه الساعة الذهبية المستوحاة من آرت ديكو من ميشيل بـ 155 ماسة متلألئة يبلغ وزنها 0.71 قيراط. هذه الساعة الأنيقة مثالية للارتداء اليومي، ومقاومة للماء، مّما يعني أنّه يمكنكِ ارتدائها خلال لسباحة أو الاستحمام بشكلع عادي.

ساعة باللونين الفضي والذهبي

هذه الساعة تتمتع بتفاصيل حديثة ودقيقة، ذات اللونين الفضي والذهبي منMovado ؛ وهي خيار أنيق للمتسوقات اللواتي هنّ من محبات الذهب والفضة. تحتوي على ميّزات بسيطة ولكنها جميلة، مثل الأرقام الرومانية الذهبية.

ساعةRolex من الذهب والفولاذ

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ساعات ذهبية

لمحبّات المجوهرات اللواتي يمزجن سعادة القطع الذهبية والفضية: تتميّز ساعة رولكس هذه بفولاذ لا يصدأ وسوار من الذهب الأصفر عيار 18 قيراط. يحتوي الوجه على إطار من الذهب الأصفر.

ساعة Bvlgari

ساعة من الذهب الوردي

إذا كنتِ تحبين الفخامة الإيطالية، فأنتِ تعرفين بولغاري. تشتهر الدار بالمجوهرات الفخمة والعطور الحسيّة والسلع الجلدية الرائعة، بالإضافة إلى الساعات. تشتهر ساعات بولغاري المذهلة والمتطورة بأشرطتها التي تلتف حول معصمكِ مثل الثعبان. اللمسات الأخيرة على درجة عالية من الرفاهية، حيث تُستخدم مواد مثل الذهب الوردي عيار 18 قيراط، واللؤلؤ والماس اللامع على الساعة. ساعات بولغاري هي اكسسوارات للأزياء الراقية.

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