صور.. رانيا فريد شوقي تتغزل في زوجها: الراجل الحنين رزق

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة رفقة زوجها تامر الصراف المدير التجاري لإحدى شركات الإعلان.
وظهرت رانيا خلال الصورة وهي تحتضن زوجها، وأرفقت تعليقًا على الصورة، وهي تتغزل به قائلةً: "الراجل الحنين رزق.. ربنا يخليك ليا.. زوجي تامر الصراف".
ولاقت الصورة تفاعل عدد كبير من المتابعين، وحصدت ما يقرب من 9 آلاف تسجيل إعجاب (لايك)، بالإضافة لمئات التعليقات، والتي كان من أبرزها: "ربنا يباركلكم حبيبتي وتكونوا مع بعض على طول، ربنا ما يحرمكم من بعض، ربنا يخليكم لبعض، سبحان الله كأنكم اخوات، الطيبون للطيبات".
وشاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، في عرض مسرحية "الملك لير"، مع الفنان يحيى الفخراني.
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