يعالج الاكئتاب ويكافح السرطان.. فوائد صحية لـ زهرة البابونج

زهرة البابونج من الأعشاب ذات الفوائد المتعددة على جسم الإنسان، وتساعد في علاج العديد من الأمراض، والوقاية من مجموعة من الأوبئة.

وفيما يلي أبرز فوائد زهرة البابونج، بحسب ما نشر موقع "draxe" الأمريكي:-

يكافح السرطان

يساعد تناول البابونج، الذي يحتوي على مواد مضادة للسرطان في علاجه، وأظهرت العديد من الدراسات أنَّه يؤدي إلى وقف نمو الورم السرطاني، لاحتوائه على مضادات الأكسدة تسمى أبيجينين، وهي مكونات نشطة حيويًا، تساعد على الوقاية من أمراض البروستاتا وسرطان الثدي وسرطان المبيض.

علاج القلق والاكتئاب

تعمل زهرة البابونج على علاج الإجهاد والقلق والاكتئاب، وكثيرًا ما يُستخدم البابونج مهدئًا للأعصاب.

آلام الحمل

تناول النساء البابونج بعد الولادة يساعد على استرخاء عضلات البطن والراحة، ويساعد شراب زهرة البابونج على التخلّص من أعراض الدوخة والغثيان والإسهال وكذلك اضطرابات النوم عند الحامل.

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طرد الإنفلونزا

يساعد أيضًا البابونج على تنشيط جهاز المناعة في الجسم لمكافحة الأمراض وأهمها الزكام، كما يساعد على التغلب على البرد، والأنفلونزا أو عدوى الجيوب الأنفية.

تحسين عملية الهضم

يساعد تناول البابونج على استرخاء وعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي، الغازات، عسر الهضم، والإسهال، وفقدان الشهية، والدوار، والغثيان والقيء، ويعالج المغص والإسهال عند الأطفال.

علاج آلام المفاصل

سميت زهرة البابونج أحيانًا بـ"الأسبرين العشبية"، وذلك لأنها تستطيع علاج آلام المفاصل.

مضاد للالتهابات

تخلط زهور البابونج في تركيبة مع غيرها من الأطعمة المضادة للالتهابات، للحد من الألم، وتورم وإحمرار الجلد، كما تساعد البابونج على الحد من تورم الوجه، وتهيج الجلد، وتخفيض آلام التهابات المفاصل والظهر والحمى.