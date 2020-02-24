تعرفي على أفضل ماسك لشعر العروس قبل وبعد الزفاف

تحلم جميع الفتيات بأن تطل في يومها الكبير بأبهى وأجمل حلة بدءاً من التفاصيل الصغيرة، وحتى التفاصيل الكبيرة، ولعل شعر العروس هو أول ما يلفتنا في إطلالتها بعد فستان الزفاف، لذا أحضرنا إليك أفضل ماسك لشعر العروس عليك أن تطبقيها لتحظي بشعر حيوي ولامع تكملين به إطلالتك الجميلة في يومك هذا:

أفضل ماسك لشعر العروس قبل الزفاف:

1- ماسك البيض لتغذية الشعر ومنع تساقطه:

المكونات:

ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

نصف كوب من الحليب السائل.

عصير نصف حبة ليمون.

طريقة التطبيق:

للشعر الدهني استعملي فقط بياض البيض، وللشعر الجاف استعملي فقط صفاره، أما للشعر العادي فاستعملي البيضة كاملة.

أخلطي ما يناسب شعرك من البيض مع الحليب وزيت جوز الهند، والعسل، وعصير الليمون جيداً.

طبقي المزيج على شعرك لمدة نصف ساعة.

اغسلي شعرك بعد مرور الوقت المحدد بالشامبو المخصص لشعرك والماء البارد كالمعتاد، وستلاحظين الفرق في ملمسه ولمعته.

2- ماسك الموز لتقوية الشعر ولمعانه:

المكونات:

موزة ناضجة.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

طريقة التطبيق:

أهرسي الموزة الناضجة، وأضيفي إليها كل من العسل وزيت جوز الهند وزيت الزيتون، وامزجيهم جيداً.

ضعي الماسك على فروة رأسك، وشعرك، وأتركيه لمدة خمس دقائق.

عند انتهاء الوقت المحدد اغسلي شعرك بالماء الفاتر.

3- ماسك الأفوكادو لمعالجة الشعر التالف والباهت:

المكونات:

حبة أفوكادو ناضجة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

صفار بيضة واحدة.

طريقة التطبيق:

أهرسي حبة الأفوكادو جيداً.

ضعي عليها ملعقة من زيت الزيتون وصفار بيضة واحدة، وامزجيهم جيداً.

طبقي الماسك على شعرك مع التدليك برفق، واتركيه لمدة ثلث ساعة على الأقل.

أشطفي شعرك بالماء، بعد انتهاء الوقت المحدد، وتمتعي بشعر لامع وحيوي.

4- ماسك الخردل لمعالجة الشعر التالف والمتقصف:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الخردل.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

صفار بيضة واحدة.

أربع ملاعق كبيرة ماء دافىء.

طريقة التطبيق:

في وعاء أخلطي الخردل مع صفار البيضة جيداً، ثم أضيفي زيت الزيتون والماء الفاتر، واستمري بالتحريك حتى تتجانس المكونات.

طبقي الخليط على شعرك وأتركيه لربع ساعة، ثم اغسليه بالماء الفاتر عند انقضاء المدة المحددة.

أفضل ماسك لشعر العروس بعد الزفاف:

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1- ماسك زيت جوز الهند لشعر العروس:

المكونات:

ربع كوب من زيت جوز الهند.

ربع كوب من زيت الزيتون.

طريقة التطبيق:

أخلطي المكونات جيداً، واستعملي كمية منها بحسب طول وكثافة وشعرك، ودلكي فروة رأسك بها.

أتركي الماسك على شعرك لربع ساعة، ثم اغسلي شعرك كالمعتاد بالماء والشامبو الخاص بك ولاحظي نعومة شعرك بعدها.

2- ماسك السكر البني لشعر العروس:

المكونات:

ملعقة كبيرة من السكر البني.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

طريقة التطبيق:

أخلطي السكر البني مع زيت الزيتون وزيت الجوجوبا جيداً.

بللي فروة رأسك بالماء.

دلّكي فروة رأسك المبللة بحركات دائرية لمدة عشر دقائق.

اغسلي شعرك بالشامبو والماء كالمعتاد، وكرري هذه الوصفة مرة أسبوعياً، لتقضي على جفاف فروة رأسك خصوصاً إن كنتِ تستعملين المصففات الحرارية بكثرة.

3- ماسك الزبادي لشعر العروس:

المكونات:

ربع كوب من لبن الزبادي.

عصير نصف حبة ليمون.

طريقة التطبيق:

امزجي لبن الزبادي مع عصير الليمون جيداً.

ضعي الخليط على شعرك، وأتركيه لثلث ساعه، ثم اغسليه بالماء، ولاحظي رطوبة شعرك، وحيويته ولمعانه بعدها.

4- ماسك خل التفاح لشعر العروس:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من خل التفاح الطبيعي.

كوبان من الماء.

طريقة التطبيق:

أخلطي كل من خل التفاح والماء جيداً.

اغسلي به شعرك، واتركيه لربع ساعة.

بعد مرور الوقت المحدد أشطفي شعرك بالماء البارد، ولاحظي اللمعان الرائع لشعركِ.

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