تعرفي على أصول اتيكيت الضيافة في مكاتب العمل والمؤسَّسات وأماكن العمل

أصول التعامل في المكاتب والمؤسسات وأماكن العمل تستدعي الالتزام بنصائح الآتية، في هذا المجال:

أصول التعامل في المكاتب والمؤسَّسات وأماكن العمل

واجبات الضيف(ة):

• الاستئذان، قبل دخول مكاتب الآخرين.

• تجنّب التصرّف بشكل يضايق المضيف(ة)، وكأنَّ الأخير هو الضيف(ة) وأنت المضيف(ة).

• البعد عن نثر الأوراق على مكتب المضيف(ة)، أو وضع الحقيبة على الأخير.

• عدم إطالة وقت الزيارة، مع جعل المضيف(ة) هو من يحدّد مدّتها؛ لأنه إذا كان مهتًًّا بالحديث سيشعر الطرف الآخر بذلك.

واجبات المضيف(ة):

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• الترحيب بالزائر(ة) وتوفير وسائل الراحة له.

• إذا كان المضيف مشغولًا، يُمكن الاستعانة بزميل(ة)، في حال عدم وجود مديرة للمكتب لاستقبال الضيف(ة). وعند دخول الضيف(ة) المكتب، يجدر بالمضيف(ة) الوقوف والخروج من خلف المكتب لاستقبال الأول ومصافحته باليد. ثمَّ، دعوته للجلوس في المكان المخصّص للضيوف.

• عند خروج الزائر(ة) من المكتب، يُستحسن عدم تركه يذهب بمفرده؛ إذ يترتَّب على المضيف(ة) مصاحبته حتى باب المصعد أو السلّم.

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