الرائحة الغريبة للمهبل تنذر بإلإصابة بهذه الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الدكتورة زيبيله جورليتز نوفاكوفيتش إن الرائحة الغريبة للمهبل تستلزم استشارة الطبيب على وجه السرعة؛ نظرا لأنها تنذر بالإصابة بأحد الأمراض.

وأوضحت طبيبة أمراض النساء الألمانية أن رائحة المهبل، التي تشبه رائحة السمك، تنذر بالإصابة بعدوى بكتيرية، خاصة إذا كانت مصحوبة بإفرازات شديدة ذات لون أبيض مائل للرمادي.

وإذا كانت رائحة المهبل تشبه رائحة الخميرة، فإنها تنذر حينئذ بالإصابة بعدوى فطريات الخميرة، وفي هذه الحالة تكون الرائحة مصحوبة بإفرازات صلبة بعض الشيء يميل لونها إلى الأبيض.