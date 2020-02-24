بين فن التصوير والنسيج.. المرأة في 22 عملا فنيا بمعرض "هي في عيونهم"

بأناملها الناعمتين، نسجت 22 عملاً فنياً بمقاسات متباينة، في معرضها «هى فى عيونهم»، المنعقد بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر، وسط احتفاء الجمهور بفن الدكتورة سامية الشيخ، أستاذ النسيج بكلية التربية الفنية بحلوان، الذي تستمر في عرضه حتى 26 فبراير الجاري.

تقوم فكرة المعرض على المزج بين فن التصوير والنسيج، مستخدمة أدواتها الخاصة، وأشهرها النول والخيوط بدرجات لونية متباينة، مشيرة إلى أن فن النسيج يتجاوز أعمال الكليم: «استغرقت نحو سنتين فى إعداد المعرض، أقوم بطبع نسخة من اللوحة الأصلية، على قماش ثم أقصها شرائط، وعلى جانب آخر أشد الخيوط على النول، وفى الخطوة التالية أدخل الشرائط بالتبادل فى النسيج، فتبدو اللوحة وكأنها تصوير».

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يتناول موضوع المعرض رؤية أشهر الفنانين المصريين والأجانب للمرأة على مر العصور، وكيف عبّر الفنان فى بورتريهاته عن المرأة بجوهرها الذى يبعث الحيوية، وحسب «سامية» التى اختارت أشهر الأعمال لنحو 15 فناناً، منهم محمود سعيد، لأنه عبّر عن المرأة السكندرية الشعبية بربطة الرأس، بالإضافة إلى لوحة لسيف وانلى وبيكاسو ورامبرانت ولوحات الجيوكندا المعروفة بالموناليزا لدافنشى.

واختارت «سامية» الفكرة، لتعرض نظرة كل فنان فى عصره للمرأة، كما تعرض اختلاف الفرق بين رؤية كل فنان لها، فسيف وانلى يقدّم لوحة للمرأة بيدها كتاب وقلم، ومحمود سعيد يقدم المرأة المكافحة، والفرنسى «ماتيس» يقدم المرأة المبهرجة ذات القبعات: «كل لوحة لها حكاية، وأغلب الفنانين قدّموا صوراً مشرفة للمرأة، التى تتحول إلى أيقونة فنية فى أعمالهم، كما أن المعرض مكننى من استخدام عضلاتى الفنية، وتقديم النسيج الذى أحبه».