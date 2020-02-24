اقتني مع ملابسك أحذية ريد وينغ - Red Wing متانة وراحة لا مثيل لها

القليل من شركات الأحذية يمكنها أن تتوافق مع مكانة أحذية ريد وينغ - Red Wing التي تم اختبارها على مدار الوقت، في مقرها في ولاية مينيسوتا، التي قامت ببناء خط انتاج لأحذية رائعة تتميز بها.

عندما يتعلق الأمر بشهرة راسخة، نجحت الطرز المختلفة للعلامة التجارية في التغلب على الكثير من التحديات، بفضل المتانة والراحة والأداء التي لا مثيل لها، مما جعلها عنصراً أساسياً في خزانة أي رجل عصري وأنيق.

لكن هذا لا يعني أن Red Wing تأتي فقط مع ملابس العمل. في الواقع، هناك خط كبير لجميع الأحذية التي تتناسب مع جميع القطع في خزانة أزياء الرجالية، كذلك لجميع الأماكن التي يمكن الذهاب إليها.

فهناك حذاء ريد وينغ تشيلسي لعطلة نهاية الأسب، فهو نموذج أكثر استرخاءً من الأحذية الرسمية للعلامة التجارية، لكن هذا لا يجعله أقل شهرة. ويتميز بجزء خارجي من الجلد الخشن المصنوع من الحبوب الكاملة من زيت الزيتون، كما أن التصميم الداخلي مصمم خصيصاً للمحافظة على سلامة القدم وراحتها، مع ترك مساحة لأصابع قدميك للتنفس.

كما وفرت العلامة التجارية في حذاء تشوكا، المخصص للعمل، كأحد الأمثلة على خط الانتاج العملية، لمسة أكثر أناقة يمكن أن يتم ارتداءه مع الكثير من ملابس العمل الرسمية كذلك غير رسمية، فهو مصنوع من الجلد النحاسي شديد التحمل. لذا فهو يتميز بكونه حذاء متعدد الاستخدامات ينتقل جيداً من مكان العمل إلى أي مكان تريده.

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