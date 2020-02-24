كيف تُخفف متاعب القدم المسطحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية أن القدم المسطحة تندرج ضمن تشوهات القدم الشائعة، موضحة أنه في هذه الحالة يكون باطن القدم يكون مسطحا أو مفلطحا، ويفتقر بذلك إلى التقوس الطبيعي، الذي يكون موجودا على الجهة الجانبية للقدم، وتظهر هذه الحالة بشكل ملحوظ أثناء الوقوف.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن القدم المسطحة تحدث بسبب ضعف الأوتار والأربطة، مشيرة إلى أن هذه الحالة تسبب بعض المتاعب الصحية كآلام مستمرة وتورمات.

ويمكن تخفيف هذه المتاعب من خلال المشي بأقدام حافية وممارسة تمارين تقوية العضلات، مع استخدام فرش طبي للأحذية؛ حيث تسهم هذه التدابير في تدعيم تقوس القدم. وفي الحالات الشديدة قد يتطلب الأمر الخضوع للجراحة.