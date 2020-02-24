يساعد على خفض الوزن والحفاظ على صحة المخ.. 5 فوائد صحية لتناول الباذنجان

الباذنجان من الخضراوات، ذات الشعبية كبيرة، والتي يحبها مختلف الفئات العمرية، وتتميز بأحتوائها على مضادات للأكسدة والناسونين، ما يعطي اللون البنفسجي لها، فضلا عن أنها تعود بالنفع على من يتناولها.

وفيما يلي أبرز 5 فوائد صحية لتناول الباذنجان، بحسب موقع "2 Care" الطبي:

خفض الوزن

كوب واحد من الباذنجان يحتوي فقط على 35 سعرة حرارية ومجموعة وفيرة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، لذا يجب تناوله مشويًا، وتجنب قليه في الزيت الساخن أو تقطيعه وتركه في الهواء فترة دون غلاف يحميه، كما يجب إضافة بعض الملح للباذنجان بعد تقطيعه إلى شرائح وتركه 30 دقيقة، حيث لمنعه من امتصاص الدهون أثناء القلي.

مضاد للالتهابات

يمنع تكديس السموم، ويحمي من أمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل، ويساعد على التخلص من المعادن السامة بالجسم، مثل الزئبق والزرنيخ والرصاص، حيث يعتبر الناسونين عنصرا هاما لمقاومة الالتهابات.

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الحفاظ على صحة المخ

يعمل الناسونين المتواجد في الباذنجان على حماية أغشية خلايا المخ الدهنية، والحفاظ على صحته.

تنظيم ضغط الدم ومرض السكرى

يساعد الباذنجان على تنظيم ضغط الدم، والحد من ارتفاع مستوياته، فضلا عن التحكم بمستوى الجلوكوز في الدم، وهو ما يحتاجه مرضى السكري من النوع 2.

يساعد في امتصاص الحديد

أكدت الدراسات العلمية، أن الباذنجان يساعد الجسم على امتصاص الحديد، حيث يساعد في عملية انتقال الأكسجين في الدم وتقوية جهاز المناعة.