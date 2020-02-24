دائما ما تبحث السيدات عن أطباق فراخ جديدة لتقديمها حتى لا يشعر أطفالهن بالملل، لذلك يمكن تحضير طبق فراخ مشوية بالعسل. مكونات فراخ مشوية بالعسل كيلو أوراك على عدد أفراد الأسرة. ربع كوب عسل أسود. 3 ملاعق كبيرة زيت ذرة. ملعقة كبيرة صلصة طماطم. ملعقة كبيرة خل. ملعقة كبيرة حليب أو زبادي. بصلة صغيرة مبشورة ناعم أو بودرة البصل. Advertisements ملح. فلفل أسود ربع ملعقة صغيرة من القرفة والكاري والبابريكا للتقديم خيار طماطم شيبسي طريقة تحضير فراخ مشوية بالعسل تخلط مكونات التتبيلة جيدا ونعمل فتحات في اللحم والجلد بواسطة سكين حامي. تتبل جيدا وتترك من ساعتين أو ليلًا قبل النوم. تشوى في الفرن الساخن حتى تأخذ لون وتقدم بألف هنا.

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