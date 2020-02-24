بدأت بـ25 قرشا وانتهت بمجاملة.. حكاية محمود الجندي وعبلة كامل في ذكرى ميلاده

"بعد وفاة زوجتي كنت محتاج واحدة تاخد بالها مني وأعجبت بعبلة لإنسانيتها وإنها شبه الستات المصرية وزيي من الفلاحين وعندها طباعنا وأخلاقنا والقيم اللي اتربينا عليها واتجوزنا بعد ما اتفقنا على إننا نراعي ربنا في بعض"، هكذا وصف الفنان الراحل محمود الجندي، قصة حبه بالفنانة عبلة كامل، خلال استضافته في إحدى البرامج التلفزيونية، قبل وفاته بسنوات، والتي عرفها الكثيرون وتأثروا بها من شدة حبهم لبعضهم وعمق العلاقة الطيبة التي جمعت بينهم.

75عامًا مرت على ميلاد الفنان محمود الجندي، الذي بدأ التمثيل بأدوار صغيرة في عدد من المسلسلات والمسرحيات، ولكن بداية نجوميته كانت في عام 1979 عندما مثل في مسرحية "إنها حقاً عائلة محترمة" مع الفنان فؤاد المهندس، ومن ثم "دموع في عيون وقحة" مع النجم عادل إمام، مشوار مليء بالنجاح والتقدم حققه الفنان حتى توفي في العام الماضي، في 11 أبريل عام 2019.

ويقدم هُن قصة حب الفنان محمود الجندي والفنانة عبلة كامل، التي لم تستمر سوى عامين فقط، خلال السطور التالية.

"من الفلاحين زينا"، كان هو السبب الذي دفع "الجندي" لطلب الزواج من الفنانة عبلة كامل، لكنه انتهى نهاية غير متوقعة، تفاصيل رواها الراحل محمود الجندي نفسه في عدد من اللقاءات التليفزيونية، ومن بينها ما أذيع عبر فضائية "On E"، مع المذيعة سمر يسري في برنامج "حفلة 11"، فكان مهرها 25 قرشًا فقط، واشترطت أن أراعي الله بها حتى توافق على الزيجة".

قال "الجندي" إن الزواج كيمياء خاصة يجب تطبيعها، بإمكانات اجتماعية "لتمشي المركب"، ولم يتدخل الجندي خلال الزواج في اختيارات عبلة كامل الفنية، في أفلامها "خالتي فرنسا، وكلم ماما، وسيد العاطفي"، كما أشيع عنه من قبل، كما أنه لم يتدخل في قرار ارتدائها الحجاب، فذكر في لقاءات سابقة: "كنا في الحج، وقالت واحنا راجعين، مش هقلع الحجاب لما أرجع مصر".

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زواجه من الفنانة عبلة كامل كان له تأثيرا على فنه، فقد عرضت عليه الكثير من الأدوار الفنية مجاملة لعبلة كامل، فرد في ذلك التوقيت: "لكن أنا معملتهاش، لأني مش هبقى جوز الست مينفعش، وهي كانت نجمها أعلى مني في الوقت ده، فقلت لا أنا راجل البيت، مينفعش أكون في منطقة أقل"، وأرجع الجندي رفضه لذلك بأنه تفكير "فلاحين"، لكنه سيطر عليه.

وانفصل الجندي، عن عبلة كامل بعد الزواج بسنتين فقط، وأرجع السبب في برنامج "ست الحسن"، إلى أنها كانت مطلوبة فنيا أكثر منه، حيث إن الزيجات التي يمكن أن تستمر في الوسط الفني معدودة.

كان اللقاء الأول، الذي جمع الثنائي عبلة كامل ومحمود الجندي، خلال فيلم"الطوفان"، حينما رشحها للدور المخرج بشير الديك، الذي رأى أن الدور كان يحتاج لممثلة بقدر عبلة كامل.

"كنت بدور عليها في بعض الأوقات مش بلاقيها".. هكذا أشار الجندي خلال استضافته، عن غياب عبلة خاصةً في الأوقات الذي كان يتمنى وجودها، حيث قال: "هي ليها بطولات ونجومية أكثر مني وده أثر فيا أووي، وخصوصًا أنهم يختاروني معها في الأدوار مجاملة لها وده لا يصح لأني راجل بحترم موهبتي ونفسي وده أثر في العلاقة، وده مش أصول البيت اللي أتربيت فيه.. وده أثر على العلاقة لحد ما اتفقنا على الانفصال بناء عن رغبتها وده كان اتفاقنا إننا نخرج بالمعروف لو مرتحناش".