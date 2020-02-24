تركتا الكيمياء والهندسة.. إيمان وجهاد تصممان جرابات موبايل: بنحلم بالعمل الحر

رغم تخرجهن في كليات علمية مثل الهندسة والعلوم فإنهما اختارتا مجالا بعيدا عن دراستهن حتى تبدأ رحلة العمل في تصميم "جرابات الموبايل"، لشغفهما بالعمل الحر حتى بدأتا مشروعهما منذ 8 أشهر، فرغم اختلاف دراستهن جمعهن حلم واحد وهو الشغف بالعمل الخاص.

إيمان سمير.. أخصائية تحاليل طبية، ومعيدة كيمياء، وجهاد عبدالمنعم مهندسة معمارية، صديقتان جمعتهما الرغبة في التحرر من العمل المقيد، واتجهتا إلى العمل الحر، وتقول إيمان، لـ"هُن": "من وأنا في الكلية في أفكار كتير كانت في دماغي أني اعمل مشروع مستقل ولما اتعرفت على جهاد فكرنا إزاي كل واحد يستغل إمكاناته".

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بدراسة جدوى، بدأت إيمان وجهاد مشروعهما: "حطينا أفكارنا مع بعض وقررنا نعمل مشروع طباعة الصور على جرابات الموبايل، وساعدنا في ده عمل جهاد في مجال التصميم، ولما أخدنا خبرة في التسويق بدأنا المشروع".

سعيا لتحقيق حلمهما، قررتا البحث عن ممولين ومصادر موثوق فيها، كما رفضا ترك عملهما حتى يكون الممول لمشروعهن: "عملنا صفحة على الفيس اسمها perla Mobile accessories and "Gifts.

هدف تسعيان لتحقيقه دائمًا وهو أن يكون لهما مكان خاص: "بنحلم يكون لينا مكان خاص بينا ونسعى لتحقيق هذا الحلم من خلال العمل الجاد".