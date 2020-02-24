من الشعر الأبيض للأسود.. رحلة سوسن بدر مع الشيب تنتهي بسبب "الحب"

بشعر طويل أسود اللون، مزود بخصلات شعر تجمع بين الرمادي والبني الفاتح، فاجأت الفنانة سوسن بدر، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، بتخليها عن الشعر الأبيض، مبررة ذلك بأنه بسبب دورها في المسلسل الرمضاني "ونحب تاني ليه؟"، مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

قبل ظهورها بـ"اللوك الأسود"، رصد "هن" رحلة سوسن بدر مع "الشيب" منذ إطلالتها به في أبريل 2019، خلال الفقرات التالية:-

شعر أشقر فاتح

ظهرت سوسن بشعر "أشقر فاتح" ممزوج بخصلات من الشعر الرمادي والأبيض، مع ارتدائها عقد من اللؤلؤ الأبيض، وأزياء "فورمال" فاتحة اللون، معلقة باللغتين العربية والإنجليزية: "بحب اللؤلؤ جدا.. مستحيل أن أظهر بِطَلة خاطئة مع خبيرة التجميل راشد".

الشعر الأبيض

أطلت "سوسن" بأزياء فاتحة اللون، مصنوعة من الساتان، مع شعر "ألا جرسون" أبيض لون، ممزوج باللون الرمادي، مع اختيارها مكياج "هادئ"، خلال استعدادها للظهور كضيفة في برنامج "القاهرة اليوم"، معلقة باللغة الإنجليزية: "لا أبالي بشعري الرمادي"، عبر إنستجرام.

وظهرت بـ"لوك" الشعر نفسه، خلال استضافتها في برنامج الإعلامية بوسي شلبي، على قناة "المحور"، فضلا عن ظهورها به، مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة" على شاشة "دي إم سي".

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خلال تهنئة متابعيها بعيد الأضحى المبارك الماضي، ظهرت بالإطلالة نفسها، بالإضافة إلى "مكياج" بسيط، بأنامل خبيرة تجميل المشاهير راشد، معلقة: "كل عام وأنتم بخير.. أضحى مبارك".

شعر رمادي قاتم

وظهرت بتسريحة "ألا جرسون"، وغَلب على شعرها اللون الرمادي القاتم، معلقة عبر "إنستجرام": "كيمي شال شعري خالص، عايزة اعرف رأيكوا فيه"، في إشارة إلى مصفف الشعر kimi safadi.

اللون الرمادي الفاتح

بسبب دورها في فيلم "أولاد رزق"، بجزئه الثاني، ظهرت سوسن بإطلالة غير تقليدية، معتمدة على "بيج هير" يحمل اللون الرمادي الفاتح، جعلها تشبه العديد من الشخصيات الكارتونية والفنانات العالميات، مثل النجمة ليدي جاجا، والفنانة العالمية ميريل ستريب في فيلم The Devil Wears Prada، وجلين كلوز في فيلم 102 Dalmatians.

رأي سوسن بدر في "الشيب"

وعلقت سوسن على ظهورها بالشعر الأبيض في الأدوار الدرامية وحياتها الشخصية، خلال حوارها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على شاشة CBC، في 3 يونيو الماضي، قائلة إنّ قرار ظهورها باللوك جاء بسبب مسلسل "زي الشمس"، إذ قررت عدم صبغ شعرها بالكامل عقب وفاة ابنتها "فريدة" في العمل الدرامي لتتخلله شعرات بيضاء، حتى يصل حزنها وإهمالها لنفسها إلى الجمهور.

وتابعت سوسن: "بعد ما خلصت المسلسل ببص في المرايا قلت أنا مرتاحة كده، والحمد لله شعري بالمظهر ده عاجب الناس بمختلف أعمارهم، ده أقرب ليا وأقرب لحقيقتي دلوقتي، دي أنا دلوقتي، أنا فعلا مش سايبة الشعر الأبيض عشان أكبر نفسي، هو ده أنا حاليا".