فيديو.. فنانات يرقصن على "بنت الجيران" أبرزهن رانيا يوسف وشيما الحاج

بات المهرجان الشعبي، بنت الجيران، لـ "حسن شاكوش" حديث العديد من الجماهير، بل والوسط الفني أيضًا، خصوصًا عقب تصدره التريند عدة مرات، بعدما قرر الفنان هاني شاكر، وقف أغاني المهرجانات تماما، وبينما أعلن فنانون كثيرون اعتراضهم على هذا القرار، زادت شعبية "المهرجان" بعدما دعموا آخرين دعلى طريقتهم الخاصة.

ومؤخرًا نشر العديد من الفنانات مقاطع فيدو وهن يقدمن وصلات رقص على المهرجان الشعبي، كان آخرهن الفنانة الشابة شيما الحاج، التي أنضمت للقائمة.

أول من شاركت متابعيها، بمقطع الفيديو وهي ترقص على المهرجان الشعبي "بنت الجيران"، الأربعاء الماضي، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع الفيديو وهي ترقص بفستان قصير "كت" يحمل اللونين الأبيض والأسود، معلقة عليها: "تلاقيني لسه بخيري".

وتفاعل العديد من متابعي الفنانة مع الفيديو، وتم تداوله بشكل كبير على منصات "السوشيال ميديا".

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إيمان العاصي

لم يمر يومان على مقطع "رانيا"، إلا وقررت الفنانة إيمان العاصي، نشر مقطع فيديو لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهي ترقص على أغنية "بنت الجيران".

وظهرت "العاصي" وهي ترقص على نغمات الأغنية، في لقطات مختلفة، مُعلقة: "سكر محلي محطوط على كريمة.. كعبك محني والعود عليه القيمة، بعد إذن أستاذ هاني".

شيما الحاج

ومؤخرًا، قررت الفنانة الشابة، شيما الحاج الانضمام لقائمة الفنانات، اللاتي رقصن على المهرجان.

حيث شاركت الفنانة، أمس الأول، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بمقطع فيديو، وهي ترقص داخل سيارتها أثناء القيادة.

وظهرت "شيما" ببلوزة منقطة مروحية الأكمام، مع شابو بنفس اللون والنقوشات، مُعلقة: "أحب نفسك بل أعشقها".

وتفاعل العديد من المتابعين والرواد مع المقطع، بشكل كبير تخطى الـ 5000 مشاهدة فور نشره.