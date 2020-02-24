في ذكرى وفاتها.. معلومات عن سريديفي أيقونة السينما في الهند

تحتفل الهند، اليوم، بذكري ميلاد الممثلة "سريديفي" والتي تعتبرها العاصمة نيودلهي وغيرها من المدن أيقونة السينما رغم ظهور العديد من النجمات بعدها.

وتستعرض "هُن" أبرز المعلومات عن "سريديفي" التي رحلت عن عالمنا عن عمر 55 عاما في عام 2018.

- كانت "سريديفي" ممثلة ومنتجة أفلام هندية لعبت أدوار البطولة في أفلام تاميلية وتيلوجو وهندية ومالايالامية وكنادية.

- باعتبار سريديفي أول نجمة نسائية للسينما الهندية، حصلت على 5 جوائز في فيلم واحد بعنوان "فير".

- كانت من بين الأعلى أجرا في عقدي 1980 و1990 وتعتبر الممثلة الأكثر شعبية في عصرها.

- بدأت سريديفي مسيرتها المهنية في سن الطفولة عندما اختارها مخرج لدور طفلة.

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- شاركت للمرة الأولى في بوليوود بدور طفلة في فيلم "جولي" وذلك 1975، ولعبت أول دور للكبار في سن 13 عاما في فيلم "موندرو موديتشو" عام 1976.

- أكدت سريديفي مكانتها كإحدى الممثلات الرائدات في السينما بتأدية أدوار البطولة الرئيسية.

- جاء أول دور بطولة لسريديفي في السينما الهندية مع الفيلم الدرامي عام 1979 "سولفا صوان"، واكتسبت اهتماما واسعا بعد الفيلم هيماتوالا عام 1983.

- ظهرت في سلسلة من الأفلام الناجحة تجاريا بما في ذلك موالي 1983 تحفة 1984، نايا كدام 1984، مقصاد 1984، ماسترجي 1985، نازرانا 1987، سيد الهند 1987، واكت كي أواز 1988، وشاندني 1989.

- في عام 2013، منحت الحكومة الهندية سريديفي بادما شري، وهو رابع أعلى وسام مدني في البلاد لمساهماتها في صناعة الترفيه.

- منحت جوائز شرفية وجرى التصويت على سريديفي بأنها أفضل ممثلة في الهند في آخر 100 سنة في استطلاع وطني لشبكة سي إن إن، في عام 2013 بمناسبة الذكرى المئوية للسينما الهندية.

- كانت متزوجة من منتج الأفلام بوني كابور ولديها طفلتان وتوفيت سريديفي بسبب سكتة قلبية في فبراير 2018.