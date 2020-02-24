"القاتل أبي".. جرائم قتل سيدات على يد أزواجهن في حضرة الأبناء

أسباب مختلفة وراء قتل الكثير من السيدات على يد أزواجهن، لكن يبقى المشهد الأصعب، هو أن تنتهي حياة الأم أمام أبنائها على يد الأب، الذي فقد السيطرة على أعصابه، حينما أقدم على ارتكاب جريمته في حضرة الأبناء؛ ليبقى المشهد محفورًا في أذهانهم.

لعل آخر هذه الجرائم، خنق عامل لزوجته في محافظة الدقهلية، ويوثق الابن مشهد قتل والدته على يد أبيه، في مقطع فيديو كان الدليل الذي قاد أجهزة الأمن للقبض على المتهم، ويرصد "هن" عدد من هذه الجرائم.

الابن يوثق قتل والدته

بلاغ من عامل إلى مديرية أمن الدقهلية، يفيد بوفاة شقيقته كانت البداية التي انطلقت منها قوات الأمن، للكشف عن ملابسات الوفاة، فجثة المجني عليها كانت مسجاة داخل غرفة نومها، كما وجد نزيف بالأنف وكدمات بالوجه والرقبة.

لم يتهم شقيق المجني أحدا بارتكاب الواقعة، لكن المفاجأة كانت حينما قدّم نجل المجنى عليها "8 سنوات"، مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة، قال إنه صوره خلسة، ويوثق فيه قيام والده بخنق والدته المجني عليها بـ"إيشارب" بعدما جثم فوق جسدها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وبعدما قبضت الأجهزة الأمنية على الزوج، الذي اعترف جريمته مبررًا فعلته بأنه: "كنت شاكك في سلوكها وخنقتها بالإيشارب".

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من خرم الباب.. شاهدت قتل والدتها

"فرارجي الهرم" هكذا عرفت الجريمة البشعة، حينما أقدم زوج، وهو عامل في محل فراخ، الذي قطع جسد زوجته بطعنات نافذة أردتها قتيلة، لشكه في سلوكها، فصرخات الأم التي حاولت الاستغاثة كانت كفيلة لتذهب الطفلة وتشاهد ما يحدث من "خرم الباب".

40 طعنة نافذة وتناثر الدماء، ملخص ما رأته الصغيرة من والدها الذي قتل والدتها، فانتبابتها حالة هستيرية وأطلقت صرخاتها مستعينة بالجيران في محاولة لإنقاذ والدتها من المصير الذي لاحقها: "أبويا بيقتل أمي، أبويا بيقطع أمي، ألحقونا".

خناقة بين الزوجين انتهت بقتل الأم أمام بناتها

رصاصة واحدة كانت كفيلة بإنهاء حياة زوجة على يد زوجها، في منطقة بولاق الدكرور، فعلى مدار 18 عامًا كان زواج السيدة من الصيدلي، لكن الخلافات الزوجية ازدادات خلال الفترة الأخيرة، بعدما شكت في سلوكه وارتباطه بسيدات أخريات.

مشاجرات متكررة بين الزوجين، الخلاف احتدم حينما عثرت الزوجة على محادثات بين زوجها وسية أخرى، فواجهته بها واحتدم الخلاف بينهما، وفي أثناء محاولات إنهاء الخلاف وتهدئة أبنائهم لهم، وهن 3 فتيات، وجهت الزوجة لزوجها السباب بألفاظ بذيئة فانتابته حالة غضب، وأحضر مسدسا وأطلق منه رصاصة أصابت الزوجة في الكتف.

وفر الزوج هاربًا، واستعانت الفتيات بأسرة والدتهن الذين أسرعوا بنقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.