يُصاب بعض الأشخاص بمرض تصلب الشرايين، هي الأوعية الدموية التي تنقل الأكسجين والمغذيات من القلب لكل أنحاء الجسم، ومن الممكن أن يتسبب تجمع الدهون والكوليسترول في انسدادها، ومنعها من أداء وظيفتها، ما يعيق تدفق الدم عبر الشراييين بالشكل المطلوب.

ويرصد "هُن" في التقرير التالي، أسباب وأعراض المرض.

أسباب تصلب الشرايين

هناك بعض الأسباب التي تؤدي لتصلب الشرايين، وفقًا لموقع "مايو كلينك" جاءت على النحو التالي:

ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع الكوليستيرول.

ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية.

التدخين.

مقاومة الأنسولين.

السمنة.

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مرض السكر.

الالتهابات التي تسببها أمراض مثل التهاب المفاصل والذئبة الحمراء والإصابة بعدوى أوالالتهابات مجهولة السبب.

أعراض تصلب الشرايين

تأتي أعراض تصلب الشرايين وفقًا لـ الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، على النحو التالي:

ظهور بقع من خلايا الدم البيضاء على جدار الشريان.

تمزق طبقة الرواسب، ما يؤدي لعدم وصول الدم إلى مناطق معينة.

النوبة القلبية.

السكتة الدماغية.

الوقاية من تصلب الشرايين

أوضح "الدالي" لـ "هُن" دأن الأمر يتوقف على ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 30 ثانية يوميًا.

الإقلاع عن التدخين.

تناول الغذاء الصحي والبعد عن الدهون والمقليات عند تناول الأطعمة.

الحركة المتواصلة طوال الوقت.