مشاهد من خطوبة "سنجوب" عقب طلاقها بأسابيع.. وصديقها: عرفته من 3 شهور

مقاطع فيديو مبهجة، توثق سعادة سلمى الكاباريتي، الشهيرة بـ"سنجوب" بخطبتها على مصفف شعر يدعى "محمود عبده"، نشرها صديقها "محمد فوزي"، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، عقب مرور 4 أشهر على انفصال سلمى عن طليقها المصور حسام عاطف، الشهير بـ"أنتيكا".

"فوزي" هنأ العروسين على خطبتهما، معلق على المواد المصورة، بأن "سلمى" تعرفت على خطيبها الحالي منذ 3 أشهر"، متابعا: "بدأت أعرف منهم، إن فيه حاجة بتحصل، وفجأة محمود قالي أنا عايز اتجوزها، وبمعرفتي بيه ده واحد عمل كل حاجة في الدنيا، فهو عارف هو بيعمل إيه".

العروس أطلت خلال خطبتها، بأزياء تحمل اللون الأزرق الفاتح، والتي تميزت بأنها لامعة، وبأكمام طويلة، فيما أطل العريس بملابس "سيمي فورمال".

"سنجوب" تعلن خطبتها عقب شهور من طلاقها

"ينظر في عينيك ويُخبرك أنه يُحبك لأنك الأجمل رغم عيوبك الكثيرة يُحبك وكأنه لا يوجد على الأرض سواك" كلمات رومانسية أنهتها سلمى الكاباريتي، الشهيرة بـ"سنجوب"، بالثناء لله هكذا اختارت البلوجر أن تعلن عن خطبتها.

وعبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشرت البلوجر المعروفة باسم "سنجوب" صورا من خطبتها، التي تفاعل معها متابعوها للمباركة: "إيه البهجة دي"، "ربنا يتمللك بخير"، "أقسم بالله تستاهلي كل خير".

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تعليقات رواد "سوشيال ميديا" على ارتباط "سنجوب"

قرابة الـ4 أشهر، هي المدة التي مضت على طلاق "سنجوب"، ما أثار جدلا عبر "السوشيال ميديا" بسبب المدة القصيرة على الدخول في علاقة عاطفية أخرى، ليصف بعض الرواد الخطبة الثانية بـ"أسرع Move on دا ولا إيه".

انفصال "سنجوب" عن "أنتيكا"

وانفصلت "سنجوب" عن المصور حسام عاطف، الشهير بـ"أنتيكا"، ما أثار حالة حزن على "السوشيال ميديا"، بسبب قصة الحب التي جمعت الثنائي طيلة 8 أعوام؛ لتنتهي بالزواج، لكنه لم يدم طويلًا إذ أعلنا الثنائي انفصالهما في نوفمبر من العام الماضي.