يعتبر الدجاج من الوجبات الرئيسة على منضدة الطعام، لأهميتها وفوائدها للصحة، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل دجاج بالسبانخ على طريقة الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج "زعفران وفانيلا" على "سي بي سي" سفرة. المكونات 6 صدور دجاج صحيحة. 1 ملعقة كبيرة زبدة. بصل مكعبات. 1 كوب مشروم. نصف كيلو سبانخ مقطع. 2 ثوم مهروس. ربع كوب بارميزان. 1 كوب كريمة. لوز شرائح. موتزاريلا. جوزة الطيب. ملح وفلفل. Advertisements طريقة التحضير في طاسة ساخنة تذوب الذبدة مع الزيت. في وعاء آخر يشوح البصل مع الثوم في الزبدة. يضاف المشروم، ثم يضاف السبانخ، ويقلب الخليط جيدا. يضاف الكريمة ثم يضاف رشة جوزة الطيب. يوضع خليط السبانخ في البايركس. يضاف عليها صدور الدجاج المشوحة ثم يضاف على كل صدر دجاج شريحة من التركي المدخن ثم يضاف الجبن الموتزاريلا والجبن البارميزان. تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.

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